Кабинетът "Радев":

Турция заплаши Израел с "радикални мерки" за Газа (ВИДЕО)

14 август 2026, 6:29 часа 513 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty images
Турция заплаши Израел с "радикални мерки" за Газа (ВИДЕО)

Турция заплаши да предприеме по-решителни стъпки, наред с Катар и Египет, ако Съединените щати не успеят да принудят Израел да се съобрази със застоялото споразумение за преход в Газа.

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че палестинските фракции са изпълнили задълженията си за втората фаза на споразумението. След това Фидан обвини Израел, че умишлено е забавил процеса и е отказал да предприеме по-нататъшни стъпки. Анкара сега изисква незабавна намеса от Вашингтон, за да се излезе от безизходицата. Ако САЩ откажат да използват влиянието си, регионалните медиатори са готови да променят стратегическия си подход.

"Турция, Катар и Египет ще трябва да предприемат радикални стъпки по този въпрос", предупреди Фидан. Той определи потенциалната ескалация като неизбежно задължение както към турското общество, така и към палестинците.

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По думите на Фидан, израелският премиер Бенямин Нетаняху тласка Израел към пълна международна изолация. Фидан заяви, че глобалният натиск трябва незабавно да се увеличи, за да се премахнат това, което той определи като безразсъдни политически проекти.

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Фидан също така отбеляза, че основната цел на Израел е пълното експулсиране на палестинците от Ивицата Газа. Той заяви, че Турция си партнира с Египет и други държави, за да създаде Съвет на мира, за да противодейства на този план. Като инструменти на противодействие турският външен министър посочи дипломацията и възпирането. Коалицията твърди, че е постигнала частичен успех в началната си фаза. Според Фидан дипломатическият блок е успял да спре "геноцида до известна степен" и да спре пълното обезлюдяване на Газа.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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