Турция заплаши Израел с "радикални мерки" за Газа (ВИДЕО)

Турция заплаши да предприеме по-решителни стъпки, наред с Катар и Египет, ако Съединените щати не успеят да принудят Израел да се съобрази със застоялото споразумение за преход в Газа.

Турският външен министър Хакан Фидан заяви, че палестинските фракции са изпълнили задълженията си за втората фаза на споразумението. След това Фидан обвини Израел, че умишлено е забавил процеса и е отказал да предприеме по-нататъшни стъпки. Анкара сега изисква незабавна намеса от Вашингтон, за да се излезе от безизходицата. Ако САЩ откажат да използват влиянието си, регионалните медиатори са готови да променят стратегическия си подход.

"Турция, Катар и Египет ще трябва да предприемат радикални стъпки по този въпрос", предупреди Фидан. Той определи потенциалната ескалация като неизбежно задължение както към турското общество, така и към палестинците.

BIG: Turkish Foreign Minister Hakan Fidan on Gaza agreement:



Despite the Palestinian side fulfilling its commitments regarding the transition to the second phase, Israel's failure to take any further steps could push us and the other mediators to jointly take a radical step.



In… pic.twitter.com/oE1NosnRG8 — Clash Report (@clashreport) August 13, 2026

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По думите на Фидан, израелският премиер Бенямин Нетаняху тласка Израел към пълна международна изолация. Фидан заяви, че глобалният натиск трябва незабавно да се увеличи, за да се премахнат това, което той определи като безразсъдни политически проекти.

Фидан също така отбеляза, че основната цел на Израел е пълното експулсиране на палестинците от Ивицата Газа. Той заяви, че Турция си партнира с Египет и други държави, за да създаде Съвет на мира, за да противодейства на този план. Като инструменти на противодействие турският външен министър посочи дипломацията и възпирането. Коалицията твърди, че е постигнала частичен успех в началната си фаза. Според Фидан дипломатическият блок е успял да спре "геноцида до известна степен" и да спре пълното обезлюдяване на Газа.

Turkish Foreign Minister Hakan Fidan on Gaza:



It is no longer possible to ignore the fact that Netanyahu is increasingly condemning Israel to international isolation.



This pressure must be increased immediately, and Netanyahu must comply.



These crazy projects must be… pic.twitter.com/7vyPTK8RMm — Clash Report (@clashreport) August 13, 2026

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