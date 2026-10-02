Иран пак иска да лети нормално до Ирак

Иран призова съседен Ирак да предприеме стъпки за пълната отмяна на ограниченията в полетите между двете страни - следствие от санкциите на САЩ за Техеран, предаде Ройтерс, като се позова на изявление на иранското Министерство на външните работи. Още: Режимът в Иран масово затваря кафенета. Защо?

Санкции

Полетите между Иран и Ирак бяха преустановени в контекста на санкциите, наложени от Вашингтон по отношение на иранските авиолинии.

В понеделник иракският посланик в Иран - Ясер Абдул Захра ах Хаджадж, потвърди, че летището в град Наджаф, който е важен център на шиитското поклонничество, ще приема полети от Иран в рамките на 24 часа, предаде иракската новинарска агенция ИНА.

Иракското министерство на транспорта съобщи, че Ирак е получил специално изключение, което позволява на "Ираки Еъруейс“ да извършва полети до Иран.

Припомняме, че Иран затвори своето въздушно пространство в началото на годината. Издадена бе забрана за полети за района на полетите от и до Техеран, за повече от два часа - за времето от 22:15 на 14 януари до 00:30 часа по Гринуич на 15 януари. Данните на „Флайтрадар24“ показаха тогава, че въздушният трафик над Иран на практика е преустановен, като остават само единични самолети, които предстои да кацнат. По-рано тази вечер иракската новинарска агенция „Ал-Джабал“ съобщи, че жители в южната част на Басра са чули и видели изтребители над главите си, на няколко мили от иранската граница. Все още няма официално потвърждение за това какви самолети са били или каква е била тяхната мисия. Припомняме, че САЩ имат военни бази в Ирак.

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