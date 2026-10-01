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Иранска следа срещу полет Дубай – Тел Авив: Нетаняху с коментар за инцидента

01 октомври 2026, 6:17 часа 263 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иранска следа срещу полет Дубай – Тел Авив: Нетаняху с коментар за инцидента

Твърде рано е да се каже кой стои зад проваления опит да бъде разбит полетът на авиокомпания "Флайдубай" от Дубай за Тел Авив. Това каза израелският премиер Бенямин Нетаняху, но добави, че е "възможно" Израел да се включи в разследването по случая. "Твърде рано е да се каже. В Саудитска Арабия в момента се води разследване срещу пилота, извършил нападението. Предполагам, че той ще бъде прехвърлен в Обединените арабски емирства, които са и неговата родна страна. Ние ще следим хода на разследването и е възможно да се включим в него", каза Нетаняху в интервю за предаване по Fox news.

Израелският лидер каза това, след като бе помолен да коментира дали има данни за иранска следа в случая.

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Междувременно Нетаняху похвали индийския пилот Смит Мачхар за това, че е спасил пътниците, след като беше намушкан с нож от своя колега при предполагаемия опит за отвличане и разбиване на полета на "Флайдубай".

Мачхар е лежал в кръв на пода, но въпреки това е успял да отвори вратата на пилотската кабина, каза говорител на премиера. Това позволило на пътниците да обезвредят втория пилот и на втората двойка пилоти на "Флайдубай", която се намирала на борда, да приземи самолета в Табук, Саудитска Арабия.

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"Той спаси живота на 174 души, сред тях израелски и други граждани", написа Нетаняху в Екс и нарече Мачхар "истински герой". "Всички пасажери са в безопасност", каза след това премиерът във видеообръщение.

Индийското посолство в Саудитска Арабия съобщи, че раненият пилот е настанен за лечение в болница в Табук.

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Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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