140 килограма: Ким Чен Ун е толкова заради тежко затлъстяване

Севернокорейският лидер Ким Чен Ун страда от тежко затлъстяване, като според оценки на южнокорейското разузнаване теглото му вече надхвърля 140 килограма. От Сеул предупреждават, че физическото състояние на държавния глава го излага на сериозен и повишен риск от сърдечносъдови заболявания. Въпреки сериозните натрупани килограми, от разузнаването отбелязват, че към момента Ким не показва явни признаци на непосредствени здравословни кризи.

Той остава физически активен и се ползва с грижите на постоянен личен медицински екип, който следи състоянието му.

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Според информация на агенция AFP наднорменото тегло на севернокорейския лидер е подхранено от начина му на живот. Ким е заклет пушач и според запознати е ценител на пищни кулинарни изкушения – сред любимите му ястия са хайвер, омари, гъши дроб и редки месни деликатеси.

“Fat Kim”: South Korean intelligence estimates Kim Jong Un weighs more than 140 kg



According to South Korean intelligence, the North Korean leader is severely obese. Seoul also believes this puts him at increased risk of cardiovascular disease.



At the same time, intelligence… pic.twitter.com/gIjpzLijw8 — NEXTA (@nexta_tv) October 1, 2026

Здравният профил на лидера буди сериозни тревоги и заради семейната му история. Както баща му – Ким Чен Ир, така и дядо му – Ким Ир Сен, са страдали от тежки сърдечни проблеми и в крайна сметка губят живота си след инфаркт.

Темата за килограмите на Ким Чен Ун от години е обществено достояние отвъд границите на Северна Корея. В китайското интернет пространство той е обект на широки коментари и подигравки, където нори прякора "Дебелия Ким III".