Христо Грозев за съюза Китай - Русия: План срещу Starlink, но не и заедно за ядреното оръжие (ВИДЕО)

Китай предлага конкретен план за неутрализиране на Starlink на Русия. За това говори българският журналист Христо Грозев пред украинското издание UA News, където той често се изявява. Грозев разказа повече за съвместно разследване на The Insider, Der Spiegel и Le Monde, в което и той е участвал.

Първата точка в китайския план – да бъдат заведени толкова много арбитражни съдебни дела срещу Илон Мъск и Starlink, че да не се дава възможност мрежата да бъде развивана в Космоса. Такива дела вече, включително заведени от Китай, има много, по думите на Грозев.

Втора точка – заглушаване на сателити. Вече е имало руски опити да се заглушава сигнала на Starlink в погранични с Украйна райони, посочи Грозев. Китайското участие в такива операции е секретно, добави той, като се позова на видени в журналистическото разследване документи. Не изключвам тази руска технология за заглушаване да е разработена съвместно с китайски специалисти, каза Грозев.

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Най-страшната част – физическото унищожение на сателити на Starlink. Това е точка, която ще се изпълни при война между Русия и Запада, заяви българският журналист. В документите, получени от журналистите, не е описано какви ще са точните оръжия, но са описани ефектите.

Самият Илон Мъск е наясно, че други негови бизнеси, като производството на Tesla, зависят много от Китай, напомни Грозев. Затова той вижда като много интересен сценарий какво би направил Мъск, ако бъде притиснат и че би имало сериозни последствия за САЩ.

Ядрено оръжие

Грозев изрично каза и, че на Путин писмено е предадено становището на Пекин – да не използва ядрено оръжие. Това е станало при последната засега визита на руския диктатор в Китай. "Не мога да си представя сценарий, в който Путин игнорира това предупреждение", заяви българският журналист.

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