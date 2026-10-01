Героите, които осуетиха опита на пилот да разбие самолета на "Флайдубай"

Израелският президент Ицхак Херцог ще награди четирима израелски пътници, които вчера предотвратиха катастрофа на Boeing 737 MAX 8 на FlyDubai с едно от най-високите граждански отличия в страната, стана известно днес. "Възнамерявам да представя вашия героичен подвиг пред консултативния комитет, отговарящ за Президентската награда за граждански героизъм, и да препоръчам тя да ви бъде присъдена", каза в нарочно изявление Херцог. Наградата е учредена след безпрецедентните атаки на "Хамас" на израелска територия на 7 октомври 2023 г.

За невероятно смелите действия на пасажерите, оказали се вчера в гибелна ситуация в самолет със 174 пътници, от които 27 деца, разказваме в следващите редове.

След противоречивите съобщения, които се появяваха в рамките на целия вчерашен ден и след като от авиокомпанията не дадоха ясни изявления, а версиите се сменяха неколкократно, в крайна сметка се изясни по-голямата част от разигралата се в небето драма. В момента все още се разследват точните мотиви на втория пилот, гражданин на Оман, който се е опитал да разбие самолета. Но едно е ясно - след като той е нападнал и ранил с нож командира на полета и самолетът е започнал рязко да губи височина (за около 29 секунди машината е загубила около 4,5 км височина), първият пилот с последни сили е успял да отвори вратата на кабината докато нападателят е бил зает да разбива командното табло. Това е било достатъчно за трима от пасажерите – Янив Хаюн, Цвика Манес и Асаф Раджуан, които вече са разбирали, че нещо нередно се случва, да влязат в пилотската кабина, да повалят втория пилот, а единият от тях да направи всичко по силите си, за да овладее машината. Четвъртият пасажер - лекар на име Шота Мусаев, е оказал спешна медицинска помощ на ранения пилот и го е поддържал жив до кацането на самолета.

Изумителното е, че Хаюн не имал никакъв опит в управлението на самолети, но е успял да дръпне лоста за управление към себе си, за да изведе самолета от стремителното пикиране. Към тоя момент самолетът вече е бил загубил около 5200 метра височина. Хаюн разказва, че е гледал документалния сериал за авиацията "Mayday" и оттам бил видял как се прави това. След това управлението е поел друг пасажер - пилот, който не е бил на смяна.

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FLIGHT TERROR



✈️ Passengers overcame co-pilot who tried to crash flydubai flight, Netanyahu says



Sep 30, 2026



On September 30, 2026, #FlyDubai Flight FZ1073 from #Dubai to Tel Aviv was diverted to Saudi Arabia after a suspected #jihadist terror attack in the cockpit. The… pic.twitter.com/qMLj7QaptN — Sid (@Trending_Sid) September 30, 2026

Israeli hero aboard nearly-hijacked FlyDubai flight FZ 1073: Yaniv Hayoun



Hayoun has no background in security. But when he realized there was an attempted hijacking, he knew he had to do something.



He ran to the cockpit and physically fought with the co-pilot, who had stabbed… pic.twitter.com/HHHnKPXETx — Israel War Room (@IsraelWarRoom) September 30, 2026

Израел продължава да разследва възможността пилотът на Flydubai да се е опитал да блъсне самолета в небостъргач в Тел Авив, подобно на атаката от 11 септември.

Раненият първи пилот на полета е индийският гражданин Смит Мачхар. Той е работил в компанията от юни 2022 г., преди това в продължение на над 11 години е бил старши-капитан и капитан-инструктор за индийската SpiceJet. Пилотът има 9750 летателни часа, включително над 6400 часа като капитан.

Смит Мачхар Снимка: Телеграм

Според израелски медии, вторият пилот е работил за Flydubai по-малко от година. Разследването, наред с всичко останало, трябва да установи дали той има двойно гражданство (в допълнение към оманското) и дали това е причината да е бил допуснат до този полет. Както заяви израелският министър на транспорта, обикновено само пилоти от страни с дипломатически отношения с Израел имат право да работят на полети до и от Израел, а Оман не е една от тези страни.

Главният прокурор на Обединените арабски емирства (ОАЕ) също разпореди разследване на инцидента. Службите трябва да установят и дали случаят е свързан с дейността на въоръжени групировки, дали е имало предварителен план и външно ръководство на действията на втория пилот. Съдебните органи на ОАЕ имат юрисдикция по случая, тъй като самолетът е регистриран в страната и лети под неин флаг, пише в изявление на главната прокуратура. Законодателството на ОАЕ се прилага към престъпления, извършени на борда му, дори самолетът да се е намирал във въздушното пространство на друга държава, се посочва в текста.

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