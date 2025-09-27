Войната в Украйна:

Официално: Сирия издаде заповед за арест на Асад за убийства и мъчения

Сирийски съд издаде заповед за арест на бившия президент Башар Асад. Това съобщи информационната агенция SANA, а решението е взето от разследващия съдия от Дамаск Тауфик ал-Али.

Асад е обвинен в предумишлени убийства и мъчения, довели до смърт, във връзка със събитията в Дараа през 2011 г. - тогава, на 15 март, избухнаха масови протести срещу режима на бившия сирийски диктатор. Това всъщност се превърна и в началото на гражданската война, разкъсала страната.

Още: Сирия насрочи първите си избори след свалянето на Асад

Протестите тръгнаха първо срещу произволните арести на деца, рисували антиправителствени графити, а по-късно и срещу целия тогавашен сирийски режим. Протестите бяха потушени със сила, което доведе до смъртта на десетки протестиращи. Това предизвика огромна бежанска вълна - над 300 000 души избягаха, гонени от армията на Асад. 

Франция вече издаде заповед за арест на Асад. През декември 2024 г. беше съобщено, че Асад и семейството му са пристигнали в Москва след свалянето му от власт - Още: Франция издаде заповед за ареста на сваления сирийски президент Башар Асад

