Добър или лош гражданин? Социалният рейтинг определя живота в Китай

Петък вечер, искате да си купите билет за луксозен влак с 350 км/ч, за да посетите приятел в съседния град. Опитвате се да резервирате, но системата ви спира: „Извинете, достъпът ви е ограничен.“ Оказва се, преди два месеца сте пресекли улицата на червен светофар, а наскоро забравихте да платите сметката за ток навреме. Добре дошли в Китай и неговата чудновата система за социален кредит!

Какво е социалният кредит?

Забравете „кредитното досие“ от банката или смесица от кредитни карти. В Китай оценката на гражданите минава на следващо ниво:

Точка за добро дело! Минус точка за лошо.

Официално идеята е местна: „Създаване на общество, където доверието е по-ценно от златото и всеки знае мястото си." Неофициално? Понякога се усеща като смесица между компютърна игра, строг полицай и реалити шоу.

Какви са правилата на играта?

Всяко ваше действие – и добро, и лошо – може да изскочи от сянката и да ви изиграе номера:

Хвърляте боклук на улицата? Минус точки!

Помагате на възрастна съседка с пазарските чанти? Бонус!

Гигантско наздраве с приятели в непозволен момент? Софтуерът бди!

Отивате на работа с велосипед всеки ден? Бонус за еко-съвест!

Системата събира данни отвсякъде – банки, камери, социални мрежи, мобилни приложения и дори от онзи съсед, който винаги „знае нещо". Изненадващо е, че всяка провинция, град, а понякога и фирма, може да има собствени правила и под-система. В един район можеш да печелиш точки за участие в озеленяване, а на друго място да ги губиш за купон след 22:00 ч.

Наградите и наказанията!

Ако си „примерен гражданин“:

По-бързо издаване на паспорти

Предимство при кандидатстване за по-добра училищна сграда за твоето дете

Евтини заеми и развитие на бизнес

Възможност за по-луксозни пътувания

Но ако си калпазанин или малко разсеян:

Забрана за покупка на билети за летища или високоскоростни влакове.

Децата ви могат да се окажат в по-малко желаните училища.

Профилът ви може да се появи на публични черни списъци… често на огромни екрани из града!

Ето някои наистина забавни примери

Прекаляваш с алкохола – всичко се знае!

В южния град Гуанджоу полицията използва комбинация от камери за лицево разпознаване и данни от алкохолни тестове. Когато даден гражданин е засечен да кара след купон и арестуван за шофиране в нетрезво състояние, той веднага се озовава в „черния списък". Това води до отказ за издаване на кредитна карта за 3 години, както и до невъзможност да закупи железопътен билет за бизнес клас. Действителна история: 34-годишен Ай Уей загубил работата си, след като шефът му прочел в публичния регистър, че Ай има лош социален кредит поради множество нарушения.

Добри дела, които носят неочаквани привилегии

Лиу Фан от Чунцин, млада девойка, с години се грижела за възрастни хора в квартала си. Градът въвежда своята версия на системата за социален кредит и не след дълго нейното доброволчество ѝ донесло 200 точки, а в резултат получила:

Предимство в държавни конкурси за работа

Безплатен медицински преглед

Сертификат и публична похвала, което довело до бързо увеличаване на клиентите в малкия ѝ бизнес.

Дигиталният доносник – приложението „Good Citizen”

В много големи градове, включително Ханчжоу, има мобилни приложения, чрез които гражданите могат да подават сигнали за „асоциално поведение“: неправилно паркиране, непочистено кучешко ако, шумно празнуване. Чен, вече пенсионер, подал сигнал срещу свой съсед, че редовно изхвърля боклука след полунощ (официално – нарушение!). Санкцията била – 10 точки за „замърсяване на околната среда“ и принудителна обществена работа през уикенда.

Публичен срам с високотехнологичен акцент

В град Цзинан местната полиция пуска името и снимката на длъжници с нисък кредит върху огромни електронни билбордове пред основни кръстовища. Една жена, просрочила вноските си към банка, е засечена да излиза от търговски център. Минувачите шеговито я снимат с телефона и я „тагват" в WeChat група: „Нашата местна звезда!". Жената споделя, че никога не би си позволила това поведение, ако знаела какво я чака.

Бонус точки за преподаватели и ученици

В образованието системата за социален рейтинг навлиза като стимулатор за дисциплина:

Учители с отличен „кредит“ получават допълнителни дни отпуск или ваучери за пазаруване.

Ученици, които често помагат на съученици, получават точки за участие в национални олимпиади или достъп до престижни университети.

Дребни нарушения “на автопилот”

Камерите за разпознаване на лица по светофарите улавят пешеходци, които пресичат на червено. Веднага на телефона им пристига съобщение: „Господин Ли, нарушихте правилата – загубихте 3 точки. След три такива случаи, влизате под наблюдение.“ Някои хора вече ползват специални приложения, които ги предупреждават кога да не пресичат или да внимават за камери!

Малки бизнеси — големи залози

Ресторант в Ханчжоу печели “първа звезда” за отлично обслужване и чистота – собственикът получава безлихвен заем за нов филиал. Съседът му, собственик на хранителен магазин, уличен няколко пъти да продава с изтекъл срок стоки, е понижен в рейтинга и данъчната инспекция му прави проверки на всеки три месеца.

Ученик-герой

В провинция Шандонг ученик спаси дете от удавяне – получи почетна грамота и… 50 точки социален кредит! Това не само впечатли родителите, но освободи цялото семейство от някои местни такси.

Глоба за лайфхакъри

В някои градове системата автоматично сваля точки, ако открие, че карате електрически скутер в грешния участък от улицата — видеокамерите засичат номера и до минута получавате SMS: „Внимание! Губите 5 точки“.

Мога ли да изпадна в „черния списък“ по погрешка?

Разбира се! През 2019 г., в град Дзянсу — човек става жертва на системна грешка и губи достъпа до билети за влак. Всичко отнема няколко телефонни разговора, трима служители и седем формуляра, докато всичко се оправи…Но така и не получава обратно изгубените „точки за доверие“.

Добри дела на килограм?

В някои райони можеш да добавяш точки, ако редовно помагаш в обществени акции или водиш доброволчески занятия. Жителка на Шънджън трупа точки, като през уикенда разнася маски в локалната болница. След няколко месеца получава неочаквана награда – безплатен абонамент за градската библиотека и предимство за парко място! А това за мегаполис като Шънджън е джакпот!

Изкуственият интелект като съдия и свидетел

Навсякъде има камери – стотици милиони! Някои могат да разпознаят лицето ви, дори ако носите шапка и маска. В град Чжънджоу камерата „улавя“ мъж, който пресича на червено. До 2 минути SMS го известява – минус 2 точки и напомняне за „примерно поведение“!

Прекрасен или страшен нов свят?

Системата носи както плюсове така и минуси, множество комични, и страшни случки.

Много хора споделят, че са започнали да обръщат повече внимание на съседите и да пазят чисто покрай дома си, което води до...по-чисти квартали.

Други, обаче, признават, че понякога се страхуват да спорят с държавен служител или да критикуват нещо онлайн – „за всеки случай“.

А някои се шегуват, че вече всяка баба със смартфон може да е „микро-надзорник“ – да рапортува за шума в блока през специално приложение.

Между редовете…

Правозащитници предупреждават, че системата може да се превърне в оръжие за контрол и „точкова диктатура“.

Правителството пък твърди, че с времето ще има повече прозрачност, а гражданите ще могат по-лесно да обжалват грешки.

Китай – лабораторията на бъдещето?

Китай съчетава древна философия и хай-тек, като кара гражданите да се стремят към по-„правилно" поведение. Въпросът е къде е границата между ред и роботизиран контрол? Животът със социален кредит изглежда като смесица от Black Mirror, реалити предаване и истински твърда дисциплина. Но за някои това гарантира по-спокойни квартали, докато за други — повод да не забравят да изхвърлят боклука вечерта.

Китайската система за социален кредит е много повече от алгоритъм. Това е истинска мозайка от комични, стряскащи и любопитни истории, в които всеки ден обикновените хора лавират между стимули, срам и…неочаквани бонуси.

Ако живеете в Китай не забравяйте да си изхвърляте боклука, да поздравявате съседите, пазете си точките… и не се учудвайте ако една сутрин получите безплатен билет за кино — защото сте…добър човек с висок социален кредит!

P.S.: Ако някой ви пита: Колко точки имате днес? – приемете го не само като комплимент, но и като истински китайски тест за живота в бъдещето!

Автор: Д-р Теодора Личева - експерт и преподавател по национална и международна сигурност