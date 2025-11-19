Пол Погба се завръща: дебютът му за Монако е близо

След повече от две години отсъствие, бившият халф на Манчестър Юнайтед и Ювентус Пол Погба е готов да се завърне на терена. Според „L’Équipe“ френската звезда е готова да играе в мача на Монако срещу Рен още в събота, 22 ноември. Погба за последно игра през септември 2023 г. Тогава той беше футболист на Ювентус и го отстраниха заради положителна проба за допинг.

Пол Погба требваше да се завърне още през октомври

Погба прекрати договора си със „старата госпожа“ по време на наказанието си, а това лято подписа с френския Монако за две години. Но завръщането му така и не се състоя. Първоначално директора на „монегаските“ Тиаго Скуро обяви, че за Погба е подготвена специална тримесечна програма, с която халфът да достигне върховата си физическа форма. Това щеше да му позволи да се завърне в игра през октомври.

Погба ще се завърне през уикенда

Днес е 19 ноември, а Погба още не е изиграл и една минута за Монако. Това се дължи на навяхване на глезена, което получи в края на октомври, точно преди да дебютира за „монегаските“. Така завръщането му се отложи още. По-рано през седмицата треньорът на Монако Себастиен Поконьоли коментира пред AFP, че не бърза да включва Пол Погба в игра за отбора. Въпреки това френското издание твърди, че халфът ще се завърне още през уикенда.

