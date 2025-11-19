Убити и ранени при израелски въздушни удари в Ливан

Най-малко 15 души бяха убити при израелски въздушни удари в Ливан днес, предаде Франс прес, като се позова на Министерството на здравеопазването. То съобщи, че атака в палестински бежански лагер в покрайнините на южния ливански град Сайда е причинила смъртта на 13 души. Израелската армия каза, че е поразила тренировъчен лагер на "Хамас". В отговор палестинското ислямистко движение отрече да има каквато и да било военна инфраструктура в бежанските лагери в Ливан.

Още: Напрежението в Ливан нараства: Граната падна близо до патрул на ООН

По-рано ливанското Министерство на здравеопазването съобщи за двама убити при израелски въздушни удари в град Бинт Джбейл, също в южната част на страната. Израелската армия продължава да нанася удари в Ливан въпреки споразумението за прекратяване на огъня, което сключи с "Хизбула" преди една година. Израел обвинява шиитското движение, че се опитва да възстанови бойните си способности в Южен Ливан до степен, която да застраши неговата сигурност, предаде БТА.

Още: Загинали при израелски въздушни удари в Ливан