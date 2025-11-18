Турция се подготвя да посрещне папа Лъв XIV

Турция се подготвя за посещението на папа Лъв XIV между 27 и 30 ноември в страната, където папата ще посети Анкара, Бурса и Истанбул. Това ще бъде първото апостолическо посещение в чужбина на главата на Римокатолическата църква след избирането му на този пост през месец май тази година. След Турция папата ще посети и Ливан, където ще остане до 2 декември. Макар че поводът за посещението на папата е отбелязването на 1700-ата годишнина от Първия вселенски събор в Никея (днешния турски град Изник), официалната програма на Негово Светейшество предвижда и срещи с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и други турски официални личности.

ОЩЕ: Призив от Ватикана за справедлив и траен мир в Украйна

Важна визита

Според съобщение на Ватикана за визитата папата ще пристигне на 27 ноември първо в турската столица Анкара. Той ще направи посещение в мавзолея гробница на основателя на Република Турция Мустафа Кемал Ататюрк, а след това ще се срещне с турския президент Реджеп Тайип Ердоган и същия ден вечерта ще отпътува за Истанбул.

На 28 ноември сутринта Светият отец ще посети катедралата "Свети дух" в Шишли, втората по големина римокатолическа църква в града край Босфора след базиликата "Сан Антонио". Катедралата е посещавана и от папа Павел VI, папа Йоан Павел II и папа Франциск при гостуванията им в Турция.

Същия ден папата и придружаващите го лица ще отпътуват с хеликоптер за град Изник, окръг Бурса, където през 325 година се е състоял Никейският събор – ключов момент в историята на християнството и във формулирането на християнското учение. Смята се, че той се е провел на мястото на базиликата "Свети Неофит", на около 20 метра от брега на езерото Изник в окръг Бурса, където сега има археологически разкопки.

ОЩЕ: Папа Лъв XIV посочи любимите си филми: Сред тях е световен хит (ВИДЕО)

В програмата през деня ще участва и вселенският патриарх Вартоломей Първи.

В Истанбул папа Лъв XIV ще посети на следващия ден (29 ноември) джамията "Султан Ахмет" и ще се срещне с представители на християнските общности в Турция.

ОЩЕ: Папата ще сближава църквата и киното: Среща се с холивудски звезди

Една от кулминациите на визитата на папата ще бъде срещата му с вселенския патриарх Вартоломей Първи, която се счита за важно послание за мир и за междуцърковния диалог. Двамата ще подпишат съвместна декларация и ще направят съвместно изявление.

Папата ще участва и в службата, която ще се изнесе в патриаршеската църква.

От Истанбул папата ще отпътува за Бейрут.