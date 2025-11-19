Класата е вечна: Казийски и Соколов продължават да блестят в Турция

Опитните български волейболисти Матей Казийски и Цветан Соколов записаха нов солиден двубой за своя тим Халкбанк (Анкара). Възпитаниците на Радостин постигнаха категоричен успех у дома над Бурса Бююкшехир Беледийе с 3:0 (25:21, 25:19, 25:21) в мач от 4-ия кръг на турската Ефелер Лига. 41-годишният Казийски заби 16 точки, а дългогодишният диагонал на националния ни тим Цецо Соколов се отличи като най-резултатен със 17 точки.

Победа за Халкбанк

От 16-те точки на Казийски 3 бяха асове, а 2 - блокади. Родната звезда завърши мача с 69% ефективност в атака - 33% перфектно и 67% позитивно посрещане. Цветан Соколов стана най-резултатен за домакините със 17 точки (1 ас, 4 блока, 48% ефективност в атака- +11). Йоанди Леал се отличи с 16 точки. Петър Дирлич бе най-резултатен за Бурса с 13 точки.

MAÇ SONUCU



Halkbank: 3 - Bursa Büyükşehir Belediyespor: 0 pic.twitter.com/Y4DWyEeq41 — Halkbank Spor Kulübü (@HalkbankSK) November 19, 2025

Матей Казийски и Цветан Соколов се намират в много добра форма. Преди дни те завършиха с по 24 точки за победата на Халкбанк Анкара в гостуването на Алтекма Измир с 3:2 (21:25, 25:22, 25:16, 21:25, 15:11) в двубой от третия кръг. Отборът от Анкара, който е десеткратен шампион, заема трето място в класирането с четири поредни победи и актив от 10 точки.

Друга наш състезател - Денислав Бърдаров, също изигра пореден силен мач за своя турски клуб Истанбул Бююкшекир Беледийеспор. Тимът загуби с 1:3 от Галатасарай (20:25, 25:20, 22:25, 20:25). Бърдаров обаче блесна с 21 точки.

