Светът иска Иран да пусне експерти на МААЕ в ядрените си обекти

Нова проекторезолюция призовава Иран бързо да възобнови сътрудничеството си с ядрения регулатор на ООН. Документът е внесен от САЩ, Франция, Германия и Великобритания в Управителния съвет (УС) на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ).

Мярката може да бъде одобрена още днес, смятат дипломати, цитирани от Ройтерс. УС на МААЕ се събра на регулярно заседание тази седмица, както прави веднъж на всеки 3 месеца.

Иран не допуска инспектори

Четирите страни вносителки твърдят, че Иран все още не е допуснал инспектори до ядрените си обекти, които бяха бомбардирани от Израел и САЩ през юни.

В проекторизолюцията също се посочва, че що се отнася до отчета на запасите от обогатен уран, Техеран "отдавна е закъснял".

За разлика от резолюция, приета през юни, непосредствено преди израелските и американските удари, сегашният документ не обвинява Иран директно в нарушения, предаде БТА.

Близкоизточната страна обаче предупреди, че всяка подобна резолюция ще бъде посрещната с ответни мерки.

Иран се кълне в коректност

Преди дни иранският външен министър Абас Арагчи заяви, че Техеран вече не обогатява уран в нито един обект в страната. "В Иран няма недекларирано обогатяване на уран. Всички наши съоръжения са под контрола и наблюдението" на Международната агенция за атомна енергия. В момента няма обогатяване, защото нашите съоръжения бяха атакувани", добави той.

Междувременно САЩ и Саудитска Арабия подписаха вчера споразумение за използването на атомната енергия за цивилни цели.