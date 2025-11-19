Спорт:

Заради нарушения на поверителността: Испания ще разследва Meta

19 ноември 2025, 21:03 часа 129 прочитания 0 коментара
Заради нарушения на поверителността: Испания ще разследва Meta

Испанският парламент ще разследва „Мета“ (Meta) за евентуални нарушения на поверителността на потребителите на социалните мрежи „Фейсбук“ (Facebook) и „Инстаграм“ (Instagram), заяви днес испанският министър-председател Педро Санчес, цитиран от Ройтерс. „В Испания законът е над всеки алгоритъм или голяма технологична платформа. И всеки, който наруши нашите права, ще понесе последствията“, заяви Санчес в изявление.

Още: Facebook и Instagram спират политическата реклама в ЕС от тази есен

Разследването е резултат от международно проучване, което установи, че „Мета“ е използвала скрит механизъм за проследяване на активността на потребителите на „Фейсбук“ и „Инстаграм“ чрез устройства с операционната система "Андроид" (Android), посочиха от офиса на Санчес.

Отговорът на "Мета"

От корпорацията уточниха, че сътрудничат на испанските власти. „„Мета“ приема сериозно въпроса за поверителността на данните и предоставя набор от инструменти, които помагат на хората да контролират как се използват техните данни. Очакваме с нетърпение да работим конструктивно с властите по този въпрос“, заяви говорител на компанията, цитиран от БТА.

Още: В очакване на Тръмп: Meta спира програмата си за проверка на факти

Испанското правителство смята, че „Мета“ може да е нарушила различни европейски закони в областта на сигурността и поверителността на данните, включително Общия регламент за защита на данните (GDPR), Директивата за електронната поверителност, Закона за цифровите пазари и Закона за цифровите услуги.

Още: Facebook и Instagram ще отбелязват кои изображения са направени от AI

Разследване срещу американския технологичен гигант заплашва да влоши още повече отношенията между Мадрид и Вашингтон. Белият дом критикува Испания за неспазването на целите за разходи на НАТО и за приятелското отношение към Китай.

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Испания Facebook Instagram разследване Педро Санчес Meta Мета
Още от Технологии
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес