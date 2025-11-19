Заради нарушения на поверителността: Испания ще разследва Meta

Испанският парламент ще разследва „Мета“ (Meta) за евентуални нарушения на поверителността на потребителите на социалните мрежи „Фейсбук“ (Facebook) и „Инстаграм“ (Instagram), заяви днес испанският министър-председател Педро Санчес, цитиран от Ройтерс. „В Испания законът е над всеки алгоритъм или голяма технологична платформа. И всеки, който наруши нашите права, ще понесе последствията“, заяви Санчес в изявление.

Разследването е резултат от международно проучване, което установи, че „Мета“ е използвала скрит механизъм за проследяване на активността на потребителите на „Фейсбук“ и „Инстаграм“ чрез устройства с операционната система "Андроид" (Android), посочиха от офиса на Санчес.

Отговорът на "Мета"

От корпорацията уточниха, че сътрудничат на испанските власти. „„Мета“ приема сериозно въпроса за поверителността на данните и предоставя набор от инструменти, които помагат на хората да контролират как се използват техните данни. Очакваме с нетърпение да работим конструктивно с властите по този въпрос“, заяви говорител на компанията, цитиран от БТА.

Испанското правителство смята, че „Мета“ може да е нарушила различни европейски закони в областта на сигурността и поверителността на данните, включително Общия регламент за защита на данните (GDPR), Директивата за електронната поверителност, Закона за цифровите пазари и Закона за цифровите услуги.

Разследване срещу американския технологичен гигант заплашва да влоши още повече отношенията между Мадрид и Вашингтон. Белият дом критикува Испания за неспазването на целите за разходи на НАТО и за приятелското отношение към Китай.