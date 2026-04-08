„Демокрацията ни създава проблеми“: Тръмп младши с критика към ЕС и хвалби по Орбан (СНИМКИ)

„Демокрацията не винаги е демокрация. Тя винаги е била и продължава да бъде „оръжие“ по целия свят и ни е създавала проблеми“, каза Доналд Тръмп-младши, който беше в Република Сръбска. Той отправи остри критики по адрес на Западна Европа и похвали унгарския премиер Виктор Орбан за очевидното му участие в кампанията за предстоящите избори в Унгария, точно както вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс, предаде хърватската медия "Индекс".
На въпрос на водещия какво мисли за предстоящите парламентарни избори в Унгария, той отговори, че това е голяма работа, а „Орбан е голям борец за западните ценности“.
Donald Trump Jr., sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, stigao je na Aerodrom u Mahovljanima, odakle će krenuti prema Banjoj Luci čime je počela njegova posjeta bosanskohercegovačkom entitetu Republika Srpska
Синът на президента Тръмп също даде своята оценка за това какво всъщност ще решат унгарците на изборите на 12 април. „Тези хора (унгарците) трябва да отидат до урните и да се уверят, че комунистите няма да вземат властта в Унгария, защото ако тя падне, останалата част от Източна Европа също ще падне", каза Тръмп-младши.
ЕС е бедствие?
Тръмп - младши каза, че много хора, с които се среща, особено инвеститори, непрекъснато му казват, че Европейският съюз е „бедствие, което трябва да бъде поправено“. Твърди също, че „източноевропейците“ са последните спасители на Европа и затова трябва да им се помогне.
Доналд Тръмп-младши беше основен лектор на среща с местни бизнесмени и политици от Република Сръбска, организирана в централата на градската администрация на Баня Лука, а на първите редове бяха лидерът на управляващата партия в тази област Милорад Додик и неговите най-близки сътрудници и коалиционни партньори.