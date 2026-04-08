Правителството на Гюров:

Време е за дербито на Пловдив! Кога и къде да гледаме сблъсъка между Ботев и Локомотив?

08 април 2026, 9:55 часа 408 прочитания 0 коментара

Ботев Пловдив посреща градския си съперник Локомотив в голямото дерби на предпоследния 29-ти кръг от редовния сезон в Първа лига. „Смърфовете“ заемат петата позиция във временното класиране в родния шампионат с 44 точки в актива си. „Канарчетата“ пък се борят да влязат във втората четворка като в момента са на 9-то място в подреждането с 36 пункта и изостават на два от осмия – Славия.

Ботев – Локомотив: Начален час и ТВ

В предишния кръг на Първа лига Ботев изигра много силен мач срещу Спартак Варна и разгроми „соколите“ с 5:0. Локомотив също записа победа в последния си мач, след като се наложи над съименниците си от София с минималното 1:0. В 30-ия кръг на Ботев им предстои гостуване на Добруджа. „Смърфовете“ пък имат визита на Берое.

Ботев Пловдив Локомотив Пловдив

В колко часа започва двубоят между Ботев и Локомотив?

Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е последен двубой в днешната програма на Първа лига. Срещата, която ще се състои на „Колежа“, е насрочена за 20:30 часа.

Коя телевизия ще излъчва дербито на Пловдив?

Мачът между Ботев и Локомотив ще бъде излъчван пряко по телевизията. Каналът, който ще предава срещата е Диема спорт. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Ще потекат ли реки от пари? Чуждестранни инвеститори искат да влязат в тим от Първа лига!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Бойко Димитров
Бойко Димитров
Ботев Пловдив Локомотив Пловдив Първа лига
Още от Футбол България
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес