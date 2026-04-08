Време е за дербито на Пловдив! Кога и къде да гледаме сблъсъка между Ботев и Локомотив?

Ботев Пловдив посреща градския си съперник Локомотив в голямото дерби на предпоследния 29-ти кръг от редовния сезон в Първа лига. „Смърфовете“ заемат петата позиция във временното класиране в родния шампионат с 44 точки в актива си. „Канарчетата“ пък се борят да влязат във втората четворка като в момента са на 9-то място в подреждането с 36 пункта и изостават на два от осмия – Славия.

В предишния кръг на Първа лига Ботев изигра много силен мач срещу Спартак Варна и разгроми „соколите“ с 5:0. Локомотив също записа победа в последния си мач, след като се наложи над съименниците си от София с минималното 1:0. В 30-ия кръг на Ботев им предстои гостуване на Добруджа. „Смърфовете“ пък имат визита на Берое.

Дербито на Пловдив между Ботев и Локомотив е последен двубой в днешната програма на Първа лига. Срещата, която ще се състои на „Колежа“, е насрочена за 20:30 часа.

Мачът между Ботев и Локомотив ще бъде излъчван пряко по телевизията. Каналът, който ще предава срещата е Диема спорт.

