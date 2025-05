Пак риск от ядрена война? Нова държава изникна на азиатската карта (ВИДЕО)

Индия и Пакистан наскоро изправиха света на нокти заради терористичната атака в оспорвания регион Кашмир на 22 април с 26 жертви, която повиши риска от ядрена война. Примирието между Ню Делхи и Исламабад вече е факт, но изглежда крехко. Сега със сигурност ще е още по-несигурно, след като в този регион се появи нова държава - разбира се, все още непризната.

Лидерът на белуджите Мир Яр Белудж обяви независимост от Пакистан, като се позова на десетилетия на насилие и нарушения на човешките права. В публикация в X той заяви, че народът на Белуджистан е дал своята "национална присъда" и че светът не трябва повече да мълчи.

"Белуджите в целия окупиран от Пакистан Белуджистан излязоха на улиците и това е тяхната национална присъда", каза той.

Белуджите са ирански народ, който населява предимно пределите на историко-географската област Белуджистан. Населяват основно провинция Белуджистан в Пакистан и провинция Систан и Белуджистан в Иран. Значителна част от тях живеят в южните провинции на Афганистан. Общности на белуджите има още в Оман и Обединените арабски емирства.

По-рано през годината в Иран избухна ожесточен сблъсък между иранските сили за сигурност и групировката Jaish al-Adl ("Джаиш ал-Адл"). Това е сунитска сепаратистка организация на белуджите, която действа главно в Югоизточен Иран и се бори за независимост на Белуджистан. Имаше сражения в Чабахар, провинции Систан и Белуджистан, на брега на Оманския залив. Сега е ясно, че опитите за отцепване на белуджите не са само в Ислямската република, а и в Пакистан: Жестоки сблъсъци между иранските сили и групировка, бореща се за независимост на Белуджистан (ВИДЕО).

Лидерът на белуджите също така призова индийските граждани, особено медиите, ютюбърите и интелектуалците, да избягват да наричат белуджите "собствен народ на Пакистан".

"Ние не сме пакистанци, ние сме белуджистанци. Собственият народ на Пакистан са пенджабците, които никога не са се сблъсквали с въздушни бомбардировки, насилствени изчезвания и геноцид“, заяви той.

Мир Яр Балудж също така изрази пълна подкрепа за позицията на Индия относно Кашмир. Той призова международната общност да окаже натиск върху Исламабад да освободи региона, "за да избегне поредното унижение".

