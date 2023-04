Парламентът на Пакистан също не иска избори

Припомняме, че избирателната комисия в Пакистан отложи изборите за 8 октомври след като правителството отказа да предостави необходимите средства и избирателен персонал, позовавайки се на финансови ограничения, а това наложи по-късно Върховният съд в Пакистан да обяви, че забавянето на изборите е противоконституционно. ОЩЕ: Отложиха изборите в Пакистан, нямат пари

Pakistan's parliament rejects Supreme Court order for snap polls in Punjab and Khyber Pakhtunkhwa provinces https://t.co/PJ6SasvBYx pic.twitter.com/cvQL4gQOwc