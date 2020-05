Петиция на Международния съюз на адвокатите в защита на турски адвокати

тя може да бъде подписана от български юристи - достатъчно е да я разпечатат на английски език и да я изпратят на следния имейл

Представяме петицията в пълния ѝ вид, като. TO THE ATTENTION OF THE 16TH CHAMBER OF THE CRIMINAL COURT OF APPEALSDocket no: 2020/1499 E. URGENT REQUEST İstanbul Circuit Court of Appeals 2nd Criminal Chamber Docket no: 2019/877 E. - 2019/605 K.İstanbul 37th Court of High Crimes Docket no: 2018/84 E. - 2019/125 K. DEFENDANT ATTORNEYS: 1. Selçuk KOZAĞAÇLI, 2. Aycan ÇİÇEK, 3. Aytaç ÜNSAL, 4. Barkın TİMTİK, 5. Behiç AŞÇI, 6. Ebru TİMTİK, 7. Engin GÖKOĞLUREMARKS: 20 lawyers that are members of the Contemporary Lawyers Association, who took the cases of victim families of the Soma and Ermenek mining massacres, people who have been forced out of their homes due to urban transformation projects, those who were killed by torture in prisons and police stations, those being prosecuted for their opinions, public labourers, workers and revolutionaries, have become the target of accusations through legal proceedings initiated in 2017 with respect to their attorney work, by use of vague anonymous witness statements. All 17 detainee lawyers were released during the first hearing of the case before the 37th Court of High Crimes. However, following an objection filed by the prosecutor’s office, 10 hours after their release, the same panel of judges issued an arrest warrant for 12 lawyers. Subsequently, the panel of judges who had ruled for the release of the arrested lawyers was disbanded and moved to other courts. As for the new panel of judges, this has been formed by the judges who were involved in the investigation and prosecution of the anonymous witness, whose statement constitutes a basis for the case file against the lawyers.This arrest warrant, which has been issued with the intention of hiding these lawyers and the cases they are pursuing from the public agenda, silencing and condemning their clients by depriving them from legal defence, was followed up by onerous conviction rulings, which completely undermine the principle of right to a fair trial, shaped up at each moment by political motivations, in an arbitrary manner. During the hearings, the counsel for defendant’s statements were repeatedly interrupted, their microphones were turned off and they were all even forced out of the courtroom. Motions for widening the scope of inquiry were rejected even before they were filed, by way of a pre-emptive ruling providing that no such motions would be accepted. During this trial, where the defendants themselves are lawyers, neither they, nor their counsel were given the right to defend their case. Our colleagues were never asked for their defence or their last words, and the ruling was given in their absence and the absence of their counsel.At the end of the trial; the prison visitation statistics of the lawyers, their participation in judiciary processes, and even video footage they obtained through official requests in the course of legal proceedings they were following, were all considered to be incriminating evidence and cited in the court’s reasoning. The court’s ruling was based on an anonymous witness statement, which cited documents that were not present in the case file. The same documents were also found to have no bearing as legal evidence, according to a scientific report. The reasoned court ruling also relied on press statements which had previously been found to fall within the scope of freedom of expression, as well as certain documents relating to an ongoing lawsuit concerning 8 of the lawyers, filed in 2013, therefore violating the principle of non bis in idem or double jeopardy on both counts. Given that the allegations set out in the indictment relate to the same actions (or a continuation thereof) covered by the subject matter of the case file dated 2013, the court of appeals precedents dictate that the two case files should be pursued under a single lawsuit by way of a joinder of offenses. From among the lawyers, who have been sentenced to an aggregate of 159 years of imprisonment, detained lawyers Ebru Timtik and Aytaç Ünsal are on an indefinite hunger strike, requesting a fair trial in face of the unlawful treatment they have subjected to. Given the scale of the global Covid-19 pandemic, its spread rate and the uncertainties surrounding the question of when it can be contained, on top of the victimisation caused by postponement of hearing and negotiations due to the same, as well as the weakening in Ebru Timtik and Aytaç Ünsal’s immune systems, due to their having long passed the 100th day of their indefinite hunger strike; the ongoing unlawful detention must be terminated as soon as possible. CONCLUSION AND REQUEST: In order to prevent further unlawful treatment of our colleagues, who are facing legal proceedings which undermine the procedures and assurances envisaged by applicable laws, intended to put on trial a certain style of legal counselling, and taking into account the life threatening conditions in prisons, aggravated by the court of appeals’ postponement of appeals and negotiations due to the ongoing pandemic, on top of the detention period of 2 YEARS and 6 MONTHS to date, we hereby request the rightful RELEASE of our colleagues.НА ВНИМАНИЕТО НА 16 СЪСТАВ НА НАКАЗАТЕЛНИЯ АПЕЛАТИВЕН СЪД Дело №: 2020/1499 E. СПЕШНО ИСКАНЕ Апелативен съд на Истанбул, 2 наказателен състав, дело №: 2019/877 E. - 2019/605 K. Наказателен съд на Истанбул 37, дело №: 2018/84 E. - 2019/125 K. ЗАЩИТНИЦИ: 1. Selçuk KOZAĞAÇLI, 2. Aycan ÇİÇEK, 3. Aytaç ÜNSAL, 4. Barkın TİMTİK, 5. Behiç AŞÇI, 6. Ebru TİMTİK, 7. Engin GÖKOĞLU ЗАБЕЛЕЖКИ: 20 адвокати, които членуват в Асоциацията на съвременните адвокати и гледат дела на семействата на жертвите от масовите убийства в мините Сома и Ерменек, както и на хора, които са били изгонени от домовете си поради проекти за градски трансформации; които са убити чрез мъчения в затворите и в полицейските служби или които са преследвани поради своите мнения - синдици, работници и революционери - се превърнаха в субекти на обвинения в съдебни производства, заведени през 2017г. във връзка със своята работа като адвокати, посредством използване на неясни показания от анонимни свидетели. Всички 17 задържани адвокати бяха освободени на първото заседание по делото пред 37 Наказателен съд. Въпреки това, след протест, подаден от прокуратурата, 10 часа след освобождаването им, същият съдебен състав издаде заповед за задържане на 12-те адвокати. В последствие съдебният състав, който постанови освобождаването на арестуваните адвокати, беше разформирован и съдиите бяха преместени в други съдилища. Що се отнася до новия съдебен състав, той беше сформиран от съдии, участвали в разследването и разпитите на анонимните свидетели, чиито показания съставляват основа за обвинителния акт срещу адвокатите. Тази заповед за арест, издадена с намерение за скриване на адвокатите и делата им от общественото внимание, заглушаване и осъждане на техните клиенти чрез лишаването им от защита, беше последвана от неправилни осъдителни решения, които изцяло подриват принципа на право на справедлив процес, оформени към всеки един момент от политически мотиви и по произволен начин. По време на съдебните заседания, пледоариите на адвокатите на обвиняемите бяха многократно прекъсвани, микрофоните им бяха изключвани и дори всички те бяха изгонени от съдебната зала. Исканията за разширяване на обхвата на разследването бяха отхвърлени още преди да бъдат подадени чрез предварителни решения, предвиждащи, че такива искания няма да бъдат приети. По време на процеса, въпреки че самите обвиняеми са адвокати, нито те, нито техните защитници получиха възможност да представят защитната си позиция. Нашите колеги никога не бяха оставени да се защитят, нито имаха последна дума, а решенията бяха постановени в тяхно отсъствие и в отсъствие на техните адвокати. В края на производството, статистиките от посещенията в затвора на адвокатите, тяхното участие в съдебните процеси и дори видео записи, получени от тях чрез официални искания в хода на делата, които са гледали, бяха счетени за уличаващи доказателства и цитирани в мотивите към съдебните решения. Последните се базираха на показания от анонимни свидетели, които сочат документи, непредставени по съдебната преписка. За същите документи беше установено, че нямат тежест като законни доказателства, съгласно научен доклад. Мотивираното съдебно решение се основава и на прес-съобщения, за които по-рано беше установено, че попадат в обхвата на свободата на изразяване, както и определени документи, свързани с висящо дело, свързано с 8 от адвокатите, заведено през 2013г., като така беше нарушен принципа Non bis in idem по двете обвинения. Като се има предвид, че обвиненията, изложени в обвинителния акт, са свързани със същите дела (или техните продължения), обхванати от предмета на делото от 2013г., практиката на апелативния съд сочи, че двете дела трябва да бъдат обединени в едно. Сред адвокатите, които бяха осъдени на общо 159 години лишаване от свобода, задържаните адвокати Ебру Тимтик и Айтач Юнсал са на безсрочна гладна стачка, претендирайки справедлив процес с оглед незаконното отношение, на което са подложени. Като се има предвид мащаба на световната пандемия с Covid -19, нейното разпространение и несигурностите, свързани с въпроса за нейното ограничаване, в допълнение към нарушенията, свързани с отлагане на заседанията и преговорите поради горните, както и отслабените имунни системи на Ебру Тимтик и Айтач Юнсал, имайки предвид че гладната им стачка отдавна надмина 100 дни, настоящото незаконно задържане трябва да бъде прекратено възможно най-скоро. ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИСКАНЕ: За да предотвратим последващо незаконно отношение към нашите колеги, които са изправени пред съдебни производства, пренебрегващи процедурите и гаранциите, предвидени в приложимите закони, имащи за цел да подложат на изпитание определен тип съдебна защита и като се имат предвид животозастрашаващите условия в затворите, усложнени от отлагането на обжалванията и преговорите поради текущата пандемия, като се има предвид и периодът задържане от 2 ГОДИНИ и 6 МЕСЕЦА към днешна дата, с настоящото претендираме справедливото ОСВОБОЖДАВАНЕ на нашите колеги.