Петима загинаха при нападение на детска болница в Кабул (ВИДЕО)

По-рано 1ТВ съобщи, че атентатор-самоубиец се е взривил на входа на болница в столицата на Афганистан, Кабул, след което бойци се взривиха в самата сграда на болницата. Според очевидци е имало два взрива и стрелба, когато неидентифицирани нападатели щурмуват в болница в западната част на столицата на Афганистан, според местните медии. Видео, разпространено в социалните мрежи, е уловило момента на стрелбата в квартал Дашт-е-Барчи в западен Кабул.Само част от медицинския персонал е успял да напусне сградата, уточнява БГНЕС. Според 1ТВ медицинското заведение е подкрепено от международната хуманитарна организация „Лекари без граници“ (MSF). Вече е пристигнало спецотделението на полицията.Радикалните талибани отрекоха участие в атентата, съобщава 1ТВ.Малко по-късно се оказа, че болницата е детска, в нея освен много деца за лечение има и родилки.Армията е пристигнала на место и помага за разследване на случая и минимизиране на щетите.Вчера четири последователни бомбени експлозии разтърсиха северната част на афганистанската столица Кабул. Раниха четирима, включително и дете. Все още никой не е поел отговорност за експлозиите.