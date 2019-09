Пожар избухна на високоскоростна гара в Саудитска Арабия (ВИДЕО)

Пожар избухна на нова железопътна гара за високоскоростни влакове в саудитския град Джеда, съобщиха властите на фона на огромните облаци от дим, наблюдаван да се издигат във въздуха.

Video of firefighters in Jeddah trying to put the fire at Haramain train station out #BreakingNews #Jeddah #Haramain #SaudiArabia https://t.co/2WVs8lVqZY — Think Tank Time (@ThinkTankTime1) September 29, 2019

#BREAKING : #SaudiArabia : Massive Fire errupted on the roof of Haramain Railway Station in #Jeddah.

Reason of fire is not known yet. pic.twitter.com/lzbOuoQ78R — Conflict Intelligence Network 🌐 🇮🇳 (@ConflictTeam) September 29, 2019

📹 | The smoke from the train station fire in #SaudiArabia's Jeddah has covered the citypic.twitter.com/ugvKzBjjoh — EHA News (@eha_news) September 29, 2019

Саудитска Арабия въвежда туристически визи Саудитска Арабия заяви днес, че ще предложи туристически визи за първи път, отваряйки свръхконсервативното кралство за почиващи като ча... Прочети повече

Заради огънят, станцията е била затворена, а влаковете спрени. Станцията е част от високоскоростната железопътна система Харамаин, която функционира от октомври миналата година и превозва пътници между Мека и Медина, най-светите места на исляма."Гражданската защита гаси пожар, който избухна на гара в Сулеймания ... досега не са регистрирани наранявания", заявиха от Главната дирекция на гражданската защита на Саудитска Арабия в Twitter.Видео, качено в Twitter от провинциалното правителство на Мека, показа стълбове от сив дим, издигащи се от комплекса. Пламъците избухнаха 12:35 ч. местно време.Системата е в състояние да превозва пътници на 450 километра през пристанището на Червено море в Джеда със скорост до 300 километра в час. Саудитският крал Салман откри железопътната линия през септември 2018 г. Длъжностните лица я определиха като най-големия транспортен проект в региона. През 2011 г. Рияд подписа сделка с испански консорциум за изграждане на ж.п. трасето, д9ставяне на 35 високоскоростни влака и поддръжка на системата за 12 г.