Пожар в хотел уби трима души в Банкок (ВИДЕО)

Пожар избухна в хотел в Банкок, убивайки трима чужденци и ранявайки няколко други души, съобщи тайландската полиция в понеделник, предава The Associated Press. Инцидентът е възникнал в неделя вечерта. Пожарът е избухнал на 5-ия етаж на шестетажния хотел "Ембър", съобщиха от полицията. Улицата Khao San Road, на която се намира хотел, е популярна за туристи в тайландската столица, която е известна и с оживения си нощен живот. Пламъците в крайна сметка са локализирани, а причините за пожара се изясняват.

Седемдесет и пет души са били отседнали в хотела по време на пожара. Седем души са ранени, включително двама тайландци и петима чужденци.

Загиналите туристи са били чуждестранни туристи. Единият е намерен мъртъв на място, а другите двама са починали, след като са били транспортирани в болница.

Срикант Коламала, 37-годишен индийски гражданин, който живее в Сингапур и е бил в Тайланд на почивка, стана свидетел на спасителната операция и каза, че пожарникарите са „счупили стъклото там, за да се опитат да извадят хората“. ОЩЕ: Голям пожар в строяща се сграда в Тайван, има загинали (ВИДЕО)

