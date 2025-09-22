Войната в Украйна:

Поредна присъда и затвор за китайска журналистка заради COVID-19

22 септември 2025, 12:30 часа 366 прочитания 0 коментара
Поредна присъда и затвор за китайска журналистка заради COVID-19

Китайската журналистка Джан Джан, която беше сред първите, които съобщиха за епидемията от COVID-19 в Ухан, беше отново осъдена на 4 години затвор. По-рано тази година тя беше освободена, след като излежа предишната си присъда за репортаж за началото на пандемията. Почти веднага след освобождаването си тя изчезна - правозащитни организации смятат, че е била отново отвлечена от държавна сигурност.

ОЩЕ: Случаите на COVID-19 растат, засега без натиск върху болниците

Сега съд в Шанхай я осъди за "провокиране на проблеми", стандартно обвинение, използвано срещу активисти. Нито журналисти, нито дипломати бяха допуснати до изслушването.

Джан изрази подкрепа за защитниците на правата на човека в социалните медии, което изглежда е истинската причина за тези нови репресии.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

"Репортери без граници" нарекоха присъдата "абсолютно ужасяваща".

Репортажите на Джан

В началото на февруари 2020 г., няколко дни след като Ухан е блокиран, Джан пътува от Шанхай до централния китайски град, за да съобщи за разпространението на вируса и последвалите опити за овладяването му. Тогава властите затягат цензурата върху държавните и частните китайски медии.

ОЩЕ: Особено опасно за жените: Учени откриха ужасна последица от Covid-19

В продължение на повече от три месеца журналистката документира откъси от живота в затворения град Ухан и суровата реалност, с която се сблъскват жителите му - от препълнените болници до празните магазини. Тя публикува своите наблюдения, снимки и видеоклипове в Wechat, Twitter и YouTube, които са блокирани в Китай.

Джан е една от редица независими репортери, които са задържани или изчезват в началото на пандемията, тъй като китайските власти ограничават отразяването на вируса, а пропагандните медии представят реакцията на Пекин като ефективна и навременна.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Китай присъда COVID-19
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес