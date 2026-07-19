"Преди Меси е Милей, той е суперзвезда": Нетаняху взриви мрежата с прогноза за финала на Мондиала (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху отправи обръщение към аржентинския президент Хавиер Милей преди финала на Световното първенство по футбол 2026 между Аржентина и Испания. Той не скри симпатиите си към отбора на Аржентина.

"Подкрепяме Аржентина по толкова много начини, включително и утре (днес - бел.ред.). Не крия, че подкрепям Аржентина. Мисля, че повечето израелски граждани подкрепят Аржентина. Успех! Vamos Argentina!"

Нетаняху нарича Хавиер Милей "истински приятел" и "голям приятел на Израел" - "Хавиер, ти си приятел, истински приятел. Ние подкрепяме теб, подкрепяме Аржентина по толкова много начини, включително и утре", заяви той.

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По-рано, в интервю за Mojo Podcast, Нетаняху обясни, че подкрепата му не била заради Лионел Меси, а основно заради отношенията му с президента Милей: "Преди Меси е Милей! Той е суперзвезда".

Netanyahu to Argentina's Milei:



We support Argentina in so many ways, including tomorrow.



I don't hide that I'm rooting for Argentina. I think most Israeli citizens are rooting for Argentina.



Good luck! Vamos Argentina!pic.twitter.com/NigTSDQAr8 — Clash Report (@clashreport) July 18, 2026