Тайван решен да се опълчи на "червения терор" на Китай

Тайван трябва да работи заедно, за да защити своята демокрация и да не се превръща в част от Китай. Това заяви президентът Лай Чин-те, цитиран от "Ройтерс". Той призова членовете на своята Демократическа прогресивна партия (ДПП) да се противопоставят на идващия от Пекин "червен терор". Лай, който спечели президентските избори преди две години, и управляващата му ДПП защитават отделната идентичност на Тайван спрямо Китай - позиция, която често предизвиква гнева на Пекин, тъй като Китай смята острова за неразделна част от своята територия. Още: Китай заплаши с ответни мерки заради новите визови правила на САЩ за чуждестранни журналисти

Правната война

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В изказване пред годишния конгрес на ДПП Лай заяви, че Тайван трябва да остане бдителен дори в мирно време. Той посочи като пример "правната война" на Китай, включително новия закон за етническото единство, който според него дава на Пекин основание да предприема действия срещу хора отвъд китайските граници.

Това предизвика тревога в Тайван, тъй като законът може да даде на Пекин допълнителна правна основа за опити да преследва или арестува тайванци, които смята за сепаратисти. На свой ред Китай отхвърли всички критики към закона. Китайската правна система няма юрисдикция в Тайван.

"Очаквам също така другарите в партията да застанат на предна линия, да се обединят като едно цяло и заедно да се противопоставят на заплахата, която китайският "червен терор" представлява за тайванското общество", изтъкна Лай на тайвански език, а не на основния административен език - мандарин.

"Трябва заедно да защитим нашия демократичен и свободен начин на живот и никога да не позволяваме "демократичен Тайван" да се върне назад и да се превърне в "Тайван на Китай", категоричен бе той.

Пекин отхвърля многократните призиви на Лай за диалог, като го заклеймява като "сепаратист".

Лай, който е и председател на ДПП, повтори, че Тайван вече е независима държава, чието конституционно име е Република Китай, и че не е подчинен на Китайската народна република.

"Независимо от етническата принадлежност, независимо кой е дошъл по-рано или по-късно, всеки, който се идентифицира с Тайван, е господар на тази държава. Бъдещето на Тайван трябва да бъде решавано съвместно от 23-те милиона жители на Тайван", изтъкна той.

Правителството на Република Китай, което губи гражданската война с комунистите на Мао Дзедун, се оттегля в Тайван през 1949 г., след като Мао създава Китайската народна република.

И до днес нито едно от двете правителства официално не признава другото, а за прекратяване на гражданската война никога не е подписван нито мирен договор, нито примирие.

През десетилетното управление на ДПП Тайван не е отстъпил пред "авторитарната експанзия", дезинформационните атаки, военните заплахи и дипломатическия натиск, заяви Лай.

"Тайван показа на света, че демокрацията не е слабост; демокрацията е сила", добави той.

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