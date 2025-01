Представление за деца се обърка: Акула за малко да отхапе главата на "русалка" в Китай (ВИДЕО)

Ужасяващи кадри заснеха момент, в който акула захапа главата на жена, облечена като русалка в Китай. Случаят става по време на подводно представление за деца в морски аквариум, което много се обърка. За ужасяващия инцидент съобщава New York Post. Инцидентът е станал във вторник. В ролята на русалката е руска водна художничка, идентифицирана само като Маша. Тя плувала в резервоар в примитивния горски парк Xishuangbanna в Южен Китай, според ​​Daily Mail. Акулата обаче захапва 22-годишната Маша, като почти побира цялата й глава в устата си, докато деца и други зрители крещят от ужас.

Впоследствие, видно и от кадрите, Маша отвръща на удара и успява да се освободи от акулата. Тя изплува бързо на повърхността. Акулата обаче откъсва очилата й.

Изпълнителката е получила наранявания по главата, шията и окото, според съобщения в руските медии, които публикуваха снимки на нейното натъртено и наранено лице.

In a Chinese oceanarium, a giant sturgeon tried to swallow a Russian female animator dressed as a mermaid. The fish managed to almost completely capture her head in its jaws.



The woman survived but suffered minor but permanent injuries. Her Chinese employer tried to “cover up”… pic.twitter.com/eNqcVSReRY