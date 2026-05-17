Карлос Насар се прицели в световен рекорд до края на 2026-а и коментира скандалите във федерацията

Спортист №1 на България за 2025 година Карлос Насар даде интервю за предаването „Арена спорт“ по Българската национална телевизия. Той се прибра в своя роден Червен бряг, където бе открита изложбата „Личности и събития в български спорт“. Тежкоатлетът се прицели в световен рекорд до края на годината и говори за продължаващите неуредици в Българската федерация по вдигане на тежести, като сподели, че всичко все още изцяло зависи от действащия президент Стефан Ботев.

Насар: Нов световен рекорд е напълно постижима цел за тази година

„Това е една страхотна емоция, тъй като както знаете, поради лагерни обстановки, нямам много време да се прибирам, но винаги когато го направя, тук ме посрещат топло. Това е мястото, на което съм израснал. Тук са ми минали безгрижните години, тук са моите първи стъпки в спорта и винаги се радвам, когато съм тук. В Червен бряг се чувствам у дома“, започна Насар.

„Това е много важно, за да може да се запазят следите от нашия спорт, тъй като ние имаме големи спортисти и именно, когато децата виждат тези артикули, влизат в момента, в който на спортиста му е било трудно, печелил е и е губил. Така се запалват тези деца, не трябва да го губим това нещо, тъй като спортът е и дисциплина. Той е и слава за страната ни, много е важно да се отбелязва това нещо и децата да бъдат такива", отбеляза действащият олимпийски, световен и европейски шампион по повод изложбата, на която бе сред гостите.

„Знам къде мога да се подобря, но всичко е до време. Ако имах малко повече време за подготовка, можех да се представя по-добре, защото това е едва началото на олимпийския цикъл и малко по-късно започнахме с нашите подготовки. Имахме и известна почивка, за да си възстановя тялото, която продължи 3,4 месеца с изследвания. Започнахме късен януари нашите подготовки и в момента, когато не спираме, това вече е тествано и може да се върне лентата назад, за да се видим какви резултати правим. Смятам много скоро да ги повтарям. Да, нов световен рекорд е напълно постижима цел за тази година. Със сигурност можа да го направя и ще направя всичко възможно да бъде така“, заяви тежкоатлетът.

„Нищо не мога да кажа по въпроса, всичко е изцяло в ръцете на Стефан Ботев. В момента той е отговорен за задълженията, които имаме към НАП. Най-важното за нас е да има федерация, за да можем да се състезаваме, така че ние ще търсим път да представляваме страната си“, коментира Насар.

