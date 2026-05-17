Опасна маневра: Самолет "дрифти" на писта в Хърватия (ВИДЕО)

17 май 2026, 20:43 часа 721 прочитания 0 коментара
Снимка: Pixabay.com
Пътнически самолет направи истински "дрифт" на пистата в реалния живот. Опасната случка се разигра в Хърватия. При инцидента машината разби ограда с двигателя си.

Airbus A220-300 на Croatia Airlines трябваше да лети от Сплит за Франкфурт, но екипажът реши рязко да преустанови излитането по време на ускорение. Гъст дим започна да излиза от шасито, преди самолетът да излезе от пистата и да спре на тревата. На борда имаше 130 пътници и 5 членове на екипажа. За щастие никой не беше ранени.

Елин Димитров Редактор
