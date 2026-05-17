Опасна маневра: Самолет "дрифти" на писта в Хърватия (ВИДЕО)

Пътнически самолет направи истински "дрифт" на пистата в реалния живот. Опасната случка се разигра в Хърватия. При инцидента машината разби ограда с двигателя си.
✈️ A passenger plane in Croatia pulled off a real-life drift on the runway and smashed through a fence with its engine— NEXTA (@nexta_tv) May 17, 2026
A Croatia Airlines Airbus A220-300 was supposed to fly from Split to Frankfurt, but the crew abruptly aborted takeoff during acceleration. Thick smoke started… pic.twitter.com/fhfUp0DQac
Airbus A220-300 на Croatia Airlines трябваше да лети от Сплит за Франкфурт, но екипажът реши рязко да преустанови излитането по време на ускорение. Гъст дим започна да излиза от шасито, преди самолетът да излезе от пистата и да спре на тревата. На борда имаше 130 пътници и 5 членове на екипажа. За щастие никой не беше ранени.