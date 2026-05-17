Живеят в рай, а деменцията ще се увеличава: Парадоксът на един гръцки остров

В скорошен доклад на Панхеленската федерация по болестта на Алцхаймер и свързани с нея разстройства се отбелязва, че се очаква броят на хората, живеещи с деменция в Гърция, да нарасне до 334 109 до 2050 г., в сравнение с 236 473 миналата година, което представлява 3,79% от населението на страната, в сравнение с 2,38% миналата година, предаде Kathimerini. Ето защо ново научно проучване за разпространението на деменция в планинския Крит ще започне на 18 май в община Аногия, отбелязвайки 20 години от първото голямо проучване на състоянието в района.

Изследването е озаглавено „Разпространението на деменцията в планинския Крит“ и ще проучи как са се развивали нивата и моделите на деменция в продължение на две десетилетия, като същевременно ще подпомогне разработването на подобрени политики за превенция и грижи за възрастните хора.

Изследователите го описват като първото повторно проучване за разпространението на деменция, провеждано някога в Гърция, което му придава значителна научна стойност. Очаква се резултатите да допринесат за планирането на общественото здравеопазване, стратегиите за ранна превенция и по-добрите услуги за подкрепа на пациентите и семействата.

Деменцията като предизвикателство

Учените отбелязват, че деменцията остава едно от основните предизвикателства пред общественото здраве на 21-ви век, засягайки паметта, концентрацията, езика, мисленето и преценката. Макар че е най-често срещана при хора над 65 години, тя може да се появи и по-рано.

Проектът се ръководи от Панхеленската федерация по болестта на Алцхаймер и свързани с нея разстройства в сътрудничество с катедрата по социална работа на Гръцкия средиземноморски университет и социалните служби на община Аногия.