Най-важните новини за деня: 17 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 17 май 2026 г.

DARA ХВЪРЛИ БОМБАТА ВЪВ ВИЕНА: БЪЛГАРИЯ СПЕЧЕЛИ "ЕВРОВИЗИЯ"! (ВИДЕО)

България спечели "Евровизия"! С общ сбор от 516 точки DARA написа история! На второ място остана Израел.

КЬОВЕШИ: ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ПРИЗНА, ЧЕ Е НА ЗАПИСА, 24 НЕЗАВИСИМИ ПРОКУРОРИ ЕДИНОДУШНО УСТАНОВИХА, ЧЕ Е ИЗВЪРШИЛА НЕДОПУСТИМИ НАРУШЕНИЯ

Ръководителят на европейската прокуратура Лаура Кьовеши говори изключително директно по казуса с българския европрокурор Теодора Георгиева. В пространно интервю за bTV тя разказа какво точно се е случило през последната година около проверките на Георгиева, довели до искането за нейното дисциплинарно освобождаване, като не спести критиките си към отстранения български прокурор. Кьовеши обясни, че се налага да говори по темата, защото превратно се представяло и тълкувало защо се е стигнало до тези крайни мерки срещу Георгиева, че причина за това било някакво конкретно разследване, някакъв натиск или подобни проблеми. Шефът на европрокуратурата вероятно имаше предвид внушенията на Георгиева, че нейното освобождаване в поискано заради действията й по разследването за разширяването на газохранилището край с. Чирен.

ПЪРВИ ОФИЦИАЛНИ ДАННИ: ДВЕ МЕЧКИ СА НАПАДНАЛИ И УБИЛИ МЪЖА НА ВИТОША

Данните и експертизите, извършени от съдебен лекар и експерт по едър дивеч, показват, че мъжът, открит мъртъв на Витоша, е бил нападнат от мечки. Това съобщиха от СДВР специално за Actualno.com. По първоначални данни става въпрос за голям и малък екземпляр – вероятно майка и малко мече.

АЛЕКСАНДЪР ПУЛЕВ ОБЕЩА: НОРМАЛНИ НАДЦЕНКИ НА ХРАНИТЕ ОТ 20 ДО 35%

На ниво правителство се създава звено, което цели да координира контролни органи и регулаторни органи. Те си запазват независимия профил и поведение, регулаторите ще се активират, така че мощно да подкрепят българските производители и българските потребители. Това каза по БНР вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев. Той обясни, че с мерките си за овлядяване на цените, правителството търси ефект от нормални надценки от 20 до 35%, както е в Европа. Вицепремиерът заяви, че ще очаква резултати от контролните органи и от регулаторите всяка седмица, както и че всеки един сигнал, който е подаден ще се разглежда в това звено. Друго основно направление в това звено ще бъде създаването на един център по компетентност, който ще цели всяка седмица да изчислява справедливата пазарна цена.

ЗАСЕГА САМО НА ЕДРО: СПАД В ЦЕНИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ХРАНИ

Спад в цените на основни хранителни стоки на борсите у нас през седмицата отчитат от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (ДКСБТ) в седмичния си бюлетин. Индексът на тържищните цени (ИТЦ), който отразява движението на цените на хранителните стоки на едро в България, се повишава с 0,19 на сто до 2,692 пункта спрямо 2,687 пункта седмица по-рано. Базовото равнище на индекса (1,000 пункта) е от 2005 година. Цената на кравето сирене се понижава с 0,62 на сто до 6,05 евро за килограм, а на кашкавала “Витоша“ - с 0,93 на сто до 9,60 евро за килограм. Прясното мляко е надолу с 1,24 на сто до 1,19 евро за литър, а киселото мляко (3 и над 3 процента масленост) е по-скъпо с 3,70 на сто и се търгува по 0,70 евро за кофичка от 400 гр. Цената на кравето масло (пакетче от 125 грама) пада с 1,22 на сто до 1,42 евро за брой.

ОБРАТЕН ЕФЕКТ, ИЛИ НИКАКЪВ: БОЖИДАР БОЖАНОВ ЗА МЕРКИТЕ НА ПРАВИТЕЛСТВОТО ЗА ЦЕНИТЕ

Има риск да се постигне обратен ефект с мерките, свързани с цените, предлагани от правителството на Румен Радев. В най-добрият случай ефектът ще бъде никакъв. Това каза по БНР депутатът от “Демократична България“ и съпредседател на партия “Да, България“ Божидар Божанов: "Ние не подкрепихме мерките на "Прогресивна България" за овладяване на цените, имахме гласове "въздържал се" и то не малко, защото отчитаме необходимостта от мерки, свързани с цените и разбираме проблема, виждаме, че цените растат. Държавата трябва да предприеме някакви мерки, за да облекчи този ръст, но рискът е с тези мерки да се постигне обратен ефект или, в добрия случай, да няма никакъв ефект. Когато кажеш на бизнеса, че ще го натовариш с още регулация и глоби, което пък отваря корупционен риск, той си казва, че е по-добре да вдигне цените, за всеки случай".

СПЕЦОВ: ДА УЧАСТВАМЕ В ПРЕГОВОРИТЕ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА АКТИВИТЕ НА "ЛУКОЙЛ" В БЪЛГАРИЯ, ТОВА Е ИСТОРИЧЕСКИ ШАНС

„Абсолютно никакъв риск няма с количествата горива в страната“. В това увери особеният управител на „Лукойл“ Румен Спецов в интервю за предаването „120 минути“ по bTV. „Всички доставки за нефт до края на юни и началото на юли са обезпечени. Същото важи за дизелово, бензин и авиационно гориво. Всичко, което е необходима, е подсигурено“, добави той.

"МИЦКОСКИ Е РОБ": ВЛАДИМИР ПЕРЕВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

„Мицкоски е роб на своите ментори“. Това заяви в Студио Actualno Балкани македонският българин и журналист в Трибуна.мк Владимир Перев. Според него както македонският министър-председател, така и сръбският президент Александър Вучич се подчиняват на волята на Кремъл и биха били Троянски кон в Европа. „Християн Мицкоски не владее Северна Македония, не я владее и Никола Груевски. Македония се владее от една сръбско-руска олигархия, която приглушава всеки глас за демократичност и права“, смята журналистът.

УКРАЙНА ОТВЪРНА С ГРЪМ И ТРЯСЪК НА РУСКИТЕ ЗВЕРСТВА: 550 ДРОНА И МОЩНИ УДАРИ ПО МОСКВА, ЛЕТИЩЕ "ШЕРЕМЕТИЕВО" ГОРИ (ВИДЕО)

След като украинският президент Володимир Зеленски даде инструкции на военните и на специалните служби да отговорят на руските зверства от 13 и 14 май, когато срещу Украйна бяха изстреляни над 1500 дрона и повече от 50 ракети и загинаха над 20 души (включително три деца) в Киев, отговорът не закъсня. Той беше ответен - по руската столица Москва и по-широкия регион около нея. Има пожари и поразени обекти - включтелно летище "Шереметиево" и енергийни съоръжения, но и жилищни сгради, а местните власти съобщават за поне три жертви и 16 пострадали.

СБЛЪСЪК НА РЕАЛНОСТ С ФАНТАЗИЯ: РУСКОТО КОМАНДВАНЕ ПАК СИ ИЗМИСЛИ ПРЕВЗЕМАНЕ НА КУПЯНСК, ДОКАТО НЕ СПИРА ДА ГУБИ ЗЕМИ (ОБЗОР - ВИДЕО)

За пети пореден месец най-висшето руско военно командване представи крайно неточна оценка на обстановката на бойното поле, като абсурдно твърдеше, че руските сили напредват на запад от Купянск, който всъщност не са превзели. Началникът на Генералния щаб на армията генерал Валерий Герасимов се срещна съд Западната група войски на 16 май и направи поредица от неверни твърдения за ситуацията в направленията Купянск, Борова и Лиман.

"АБОНАМЕНТЪТ ЗА СПОКОЕН ЖИВОТ ИЗТЕЧЕ, МОСКВА ВЕЧЕ НЯМА ДА СПИ": НАД 1000 ДРОНА И РАКЕТИ ЗА 24 ЧАСА УДАРИХА ПО РУСИЯ СПОРЕД ТАСС (ВИДЕО)

През последните 24 часа руските сили за противовъздушна отбрана (ПВО) свалиха 1054 украински далекобойни безпилотни летателни апарата, 8 управляеми авиобомби и 2 от най-новите украински ракети. Това е информация на руското военно министерство, цитирана от ТАСС. Според информацията, свалени са ракета "Фламинго" и управляема далекобойна ракета "Нептун-МД". Какво обаче не е свалено, по традиция се мълчи - но Z-канали като "Два майора" отбелязват именно и това.