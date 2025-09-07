Премиерът на Япония подаде оставка

Японският премиер Шигеру Ишиба обяви, че се оттегля след по-малко от година на поста си, след две големи изборни загуби, предаде BBC. Ходът идва ден преди очакваното гласуване от неговата Либерално-демократическа партия (ЛДП) дали да се проведе вътрешно гласуване за лидерство, което би могло да го принуди да се оттегли. ЛДП управлява Япония през по-голямата част от последните седем десетилетия, но при управлението на Ишиба тя загуби мнозинството си в долната камара за първи път от 15 години, а след това загуби мнозинството си в горната камара през юли.

Политическа несигурност в Япония

Япония, четвъртата по големина икономика в света и ключов съюзник на САЩ, сега е изправена пред период на политическа несигурност, тъй като напрежението с Китай нараства, а регионалната несигурност се засилва.

„Сега, след като в преговорите относно тарифните мерки на САЩ беше финализирано, вярвам, че това е точно подходящият момент“, каза Ишиба, визирайки споразумението, подписано миналата седмица, за облекчаване на тарифите, наложени от президента на САЩ Доналд Тръмп върху японски автомобили и друг износ.

До неделя той се противопоставяше на призивите за оставка, заявявайки, че е негова отговорност да уреди спора с Вашингтон, преди да се оттегли. „Твърдо вярвам, че преговорите относно тарифните мерки на САЩ, които биха могли да бъдат описани като национална криза, трябва да бъдат доведени до край под отговорността на нашата администрация“, каза той.

Кой ще е неговият наследник?

68-годишният премиер заяви, че ще продължи да изпълнява отговорностите си „към народа“, докато не бъде избран наследник. ЛДП сега ще избере нов лидер, който ще стане министър-председател след гласуване в парламента.

Ишиба, който встъпи в длъжност през октомври 2024 г., обещавайки да се справи с покачващите се цени, се затрудни да вдъхне доверие, тъй като страната се сблъска с икономически предизвикателства, криза с разходите за живот и напрегната политика със САЩ. ОЩЕ: Политическо напрежение в Япония: Управляващите вече нямат мнозинство?