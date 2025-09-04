Войната в Украйна:

Прерязал му гърлото: 19-годишен уби турски прокурор

04 септември 2025, 16:19 часа 386 прочитания 0 коментара
Прерязал му гърлото: 19-годишен уби турски прокурор

Жестоко убийство на прокурор, вероятно за отмъщение след свада, бе извършено в Турция. Мъж на 19 години от Турция е прерязал гърлото на прокурор, докато вечерял в ресторант в Истанбул, предава Анадолската агенция, цитирана от БТА.

По информация на турските власти инцидентът е станал снощи в ресторант в истанбулския квартал Йомерли, където прокурорът Ерджан Кайхан вечерял.

Докато прокурорът се хранел, млад мъж се приближил до него и прерязал гърлото му. Въпреки своевременната намеса на медицински екип, Кайхан издъхнал от раните си по пътя към болницата.

Извършителят на убийството е задържан на място, като в него е намерено и хладното оръжие, с което било извършено престъплението и веднага му е повдигнато обвинение за „убийство по особено жесток начин“.

По данни на турските власти младият мъж е с множество предишни провинения и е лежал в затвора от ноември 2024 г. до януари 2025 г., като най-вероятният мотив за убийството е възникнал по-рано между двамата битов скандал.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
прокурор нападение с нож убийство информация 2025
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес