"Приключихме с този генерален секретар": Израел къса всички контакти с Антонио Гутереш

28 май 2026, 23:22 часа 231 прочитания 0 коментара
Израелската мисия в ООН в Ню Йорк прекъсна контактите си с генералния секретар на ООН Антонио Гутереш, след като Израел беше поставен в черен списък на ООН и обвинен в използване на сексуално насилие като оръжие във войната, предаде ДПА. „Приключихме с този генерален секретар!“, написа постоянният представител на Израел в ООН Дани Данон в X.

Според израелското Външно министерство израелските институции са включени в приложението към годишен доклад за сексуалното насилие в конфликтни зони, съставен от канцеларията на генералния секретар. Докладът все още не е публикуван.

Израел е силно подразнен, че неговите служби за сигурност са добавени към черния списък на ООН за сексуалното насилие в конфликтни зони. Същият списък включва ислямистките терористи от 7 октомври 2023 г., включително „Хамас“, които нападнаха Южен Израел, убиха 1200 души и взеха 250 заложници.

„Посланик Данон остро го атакува и го разобличи за лъжите и политическата кампания, която генералният секретар се опитва да води за сметка на Израел. В края на разговора посланик Данон го информира по ясен и недвусмислен начин, че сме приключили с генералния секретар на ООН Гутериш“, се казва в отделна публикация на мисията на Израел в ООН. Говорителят на генералния секретар Стефан Дюжарик заяви, че са научили за решението на Израел от социалните медии и са готови за разговори по всяко време. Дюжарик не предостави никаква информация за съдържанието на доклада.

