САЩ с нов удар по Иран, Техеран атакува американска база

Съединените щати са ударили военен обект в Иран тази нощ, като са прехванали няколко ирански дрона. В отговор на новия американски удар Техеран е атакувал американска база в Кувейт.

За случилото се съобщиха световни медии, включително агенция "Ройтерс", която се позовава на източници, както и "Аксиос", които твърдят, че става дума за четири свалени от американските сили ирански дронове, както и ударена установка за дронове.

След иранското нападение в отговор, кувейтската армия, където се намира атакуваната американска авиобаза, заяви, че нейните системи за противовъздушна отбрана прехващат "враждебни" ракетни и дронови заплахи. Военните съобщиха, че експлозиите са били резултат от прехващане на снаряди (произходът им не е уточнен) и призоваха гражданите да спазват инструкциите за безопасност.

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC), от своя страна, съобщи, че в 4:50 ч. местно време е ударил американската авиобаза "като източник на атаката" срещу големия пристанище град в Южен Иран Бандар Абас.

US and Iranian forces exchanged new strikes after the US shot down Iranian drones near the Strait of Hormuz and hit a launch site in Bandar Abbas.



Iran then targeted a US airbase in Kuwait, while also firing at ships near the strait.

