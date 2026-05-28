Кабинетът "Радев":

САЩ с нов удар по Иран, Техеран атакува американска база

28 май 2026, 11:05 часа 651 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
САЩ с нов удар по Иран, Техеран атакува американска база

Съединените щати са ударили военен обект в Иран тази нощ, като са прехванали няколко ирански дрона. В отговор на новия американски удар Техеран е атакувал американска база в Кувейт.

За случилото се съобщиха световни медии, включително агенция "Ройтерс", която се позовава на източници, както и "Аксиос", които твърдят, че става дума за четири свалени от американските сили ирански дронове, както и ударена установка за дронове. 

След иранското нападение в отговор, кувейтската армия, където се намира  атакуваната американска авиобаза, заяви, че нейните системи за противовъздушна отбрана прехващат "враждебни" ракетни и дронови заплахи. Военните съобщиха, че експлозиите са били резултат от прехващане на снаряди (произходът им не е уточнен) и призоваха гражданите да спазват инструкциите за безопасност.

Още: След новите удари в Близкия изток: Обрат с цената на петрола

Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC), от своя страна, съобщи, че в 4:50 ч. местно време е ударил американската авиобаза "като източник на атаката" срещу големия пристанище град в Южен Иран Бандар Абас.

Примирието пак е нарушено: САЩ отново удариха цели в Иран (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
САЩ война Иран
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес