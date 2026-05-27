След почивка на мечтите: Мъж спря да разпознава близките си и бързо губи паметта си

Една обикновена почивка в Бали се превърна в кошмар за австралийско семейство. Само няколко дни след началото на ваканцията мъжът, който е бил напълно здрав преди това, се озовава в болница в критично състояние, като по-късно губи паметта си и вече не разпознава близките си.

39-годишната Аш Бенбоу пътува до Бали със съпруга си Дрю, майка им и още един придружител. Според Daily Mail, това била мечтана почивка, особено важна за семейството.

Първите тревожни симптоми обаче се появяват, докато семейството отдъхва в клуб на плажа. Дрю внезапно получава силна болка в очите и двойката първоначално си мисли, че причината е слънцезащитен крем, който може да е попаднал случайно в очите му. Изплакването с вода не помага и състоянието на Дрю бързо се влошава. Той започва да се чувства изключително слаб, буквално заспива докато говори.

Още: Украинец е бил отвлечен, измъчван и разчленен на остров Бали

Лекарите изключват алкохолно отравяне, тъй като той е изпил само няколко глътки алкохол. През следващите дни състоянието му се влошава: той развива силна чувствителност към светлина и мъчително главоболие, на практика не може да стане от леглото.

В началото лекарите имат съмнения за денга, но изследванията отхвърлят и това. Няколко дни по-късно тестовете разкриват бактериална инфекция, която може да засегне различни органи и да причини тежки усложнения. След хоспитализацията състоянието на Дрю продължава да се влошава и нивата на кислород в кръвта му рязко спадат.

След спешна медицинска евакуация в Австралия се оказва, че един от проблемите е коремен тиф, друго усложнение е менингит. Според съпругата му двамата са били винаги много внимателни, когато са пътували: използвали са само бутилирана вода и редовно са дезинфекцирали ръцете си. Жената предполага, че източник на инфекцията може да са станали че обикновени кутии от напитки, които те са консумирали.

Ферибот потъна край Бали, има загинали (ВИДЕО)