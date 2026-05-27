Китай иска съживяване на ООН

Китайският министър на външните работи Ван И призова международната общност да се обедини и да действа заедно, за да защити, съживи и укрепи Организацията на обединените нации (ООН).

Ван И подчерта, че светът е изправен пред нарастващи геополитически конфликти, едностранни действия и отслабване на международното доверие. Принципите на ООН – суверенно равенство между държавите, мирно разрешаване на споровете и ненамеса във вътрешните работи – трябва да останат основа на международния ред, каза той в речта си на заседанието на Съвета за сигурност на ООН вчера.

Китайският външен министър също така призова за по-голяма роля на ООН при разрешаването на международни кризи и за реформи в глобалното управление, които да дадат по-силен глас на развиващите се държави.

Още: Във влака, на лифта, в парка: Новата система на Китай за тотално наблюдение не изпуска от поглед

Представители от над 100 държави, включително повече от 20 външни министри и високопоставени делегати, присъстваха на заседанието.

Китай реагира на руската заплаха Киев да бъде сринат и чуждите дипломати да бягат