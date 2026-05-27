Четири амурски тигъра: Подаръкът на Путин

Владимир Путин изпрати подарък на Казахстан - четири амурски тигъра, за да помогне за възстановяването на популацията на животните. Това заяви самият диктатор преди посещението си в централноазиатската страна тази седмица.

Четирите амурски тигъра, които са били хванати в Хабаровския край, в руския Далечен изток, са били транспортирани до Казахстан със самолет. Скоро предстои да бъдат пуснати на свобода, съобщава Кремъл.

Както е известно Путин обича да използва животни за укрепване на дипломатическите отношения.

През 2022 година той изпрати 30 сиви породисти коня на Северна Корея предвид факта, че страните задълбочиха двустранното си сътрудничество от началото на войната в Украйна през същата година. Севернокорейският лидер Ким Чен Ун е също така привързан към ездата, отбелязва по този повод Ройтерс.

С посещението си в Казахстан Путин цели подписването на споразумение за ядрен проект в републиката, която понастоящем не разполага със свои атомни електроцентрали. Очаква се той да обсъди и мерки за ускоряването на транзита на руски нефт към Китай, допълват от Кремъл.

