"Рай за шпионажа"?: Вече не. Япония с мащабна реформа

Японският парламент прие днес закон, който одобрява създаването на нов орган, отговарящ за разузнаването. С тази ключова стъпка премиерката Санае Такаичи цели да укрепи системата за сигурност на страната. Японските лидери отдавна настояват за засилване на разузнавателните способности, които критиците често определят като прекалено либерални и неефективни, наричайки страната "рай за шпионажа".

Но има и опасения, че това може да удари по гражданските свободи, съобщава агенция Киото.

Реформата идва на фона на остър дипломатически спор с Китай, който продължава от няколко месеца. Отношенията между двете съседни сили се влошиха, след като през ноември миналата година Санае Такаичи намекна, че Япония може да се намеси военно, ако Китай нападне Тайван.

Днешното решение на парламента цели да централизира разузнавателните дейности, които в момента са разпокъсани между няколко министерства – полицията, външното министерство и министерството на отбраната.

Според новия закон Националното бюро за разузнаване ще обединява информацията, събирана от различните министерства и агенции, и ще докладва на новия Национален разузнавателен съвет, оглавяван от премиерката.

Критиците на Такаичи обаче изразяват опасения, че съсредоточаването на разузнавателната мощ в един орган може да доведе до злоупотреби с власт и да застраши личните свободи и неприкосновеността на гражданите. В цялата страна бяха организирани протести на опозиционери, които предупреждават, че стремежът на премиерката да подобри отбранителните способности на Япония може да въвлече страната в международни конфликти.

