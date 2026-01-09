Върховният лидер на Иран заплаши Тръмп и обяви, че ще се лее гражданска кръв (ВИДЕО)

Върховният лидер на Иран аятолах Али Хаменей атакува американския президент Доналд Тръмп, обвини неназовани чуждестранни сили, че подклаждат протестите в страната, и заяви, че Ислямската република няма да отстъпи. Реакцията му, направена по време на реч на 9 януари, е във връзка с масовите демонстрации срещу режима му и тежкото икономическо положение, в което властта постави иранците. Недоволството избухна на 28 декември 2025 г. след рязкото обезценяване на местната валута риал и първоначално се състоеше в търговски стачки, но после хиляди граждани в цял Иран излязоха по улиците и редовно се чуват призиви "Смърт за диктатора!".

Security forces fired tear gas at protesters on Thursday night on Nabard Street in the Pirouzi neighborhood of Tehran, according to videos received by Iran International.pic.twitter.com/LO27GJIRb4 — Iran International English (@IranIntl_En) January 9, 2026

Али Хаменей: Тръмп "ще бъде свален"

Върховният лидер на Иран предупреди, че Тръмп щял да бъде свален от власт. „Тръмп трябва да знае, че световни тирани като Фараон, Нимрод, Реза Шах и Мохамед Реза бяха свалени от власт в разгара на арогантността си. И той ще бъде свален“, заяви Хаменей в изявление, излъчено по държавната телевизия.

Той каза, че Техеран няма да отстъпи пред "безредиците". „Всички трябва да знаят, че Ислямската република дойде на власт с кръвта на стотици хиляди почтени хора и няма да отстъпи пред саботьорите", обяви той, връщайки се назад към Иранската революция от 1989 г., която свали монархията.

На този фон престолонаследникът в изгнание Реза Пахлави призова иранците да излязат на масови протести на 8 януари и наистина те бяха най-многобройните от началото на новата вълна демонстрации. Интернетът беше прекъснат в страната, докато недоволните граждани подпалваха правителствени сгради, полицейски станции и автомобили, а силите за сигурност отвръщаха с огън: Истинска революция в Иран: Стотици градове въстанаха, протестиращи палят правителствени сгради (ВИДЕО).

“This is the final battle, Pahlavi will return,” protesters chanted in Tehran on Thursday night, videos sent to Iran International show.pic.twitter.com/66FpVxxSRg — Iran International English (@IranIntl_En) January 8, 2026

„Снощи в Техеран група вандали и бунтовници дойдоха и разрушиха сграда, която принадлежеше на държавата, на самия народ, само за да угаждат на президента на Съединените щати“, заяви Хаменей.

Заплахите на Тръмп

Тръмп вече предупреди няколко пъти, че САЩ ще ударят "силно" Иран, ако режимът там продължава да убива протестиращи. А точно това се случва - към момента има най-малко 45 убити граждани, включително 8 непълнолетни, съобщи базираната в Норвегия неправителствена организация „Права на човека в Иран“.

Американският лидер коментира масовите протести в Иран и в TruthSocial, заявявайки: „Над милион души се събраха: вторият по големина град в Иран е под контрола на протестиращите, силите на режима напускат“.

