Израелските военни са започнали операция в контролиран от палестинската групировка "Хамас" район в централната част на Ивицата Газа, съобщава АФП. Източник от службите за сигурност в Газа е заявил, че северно от бежанския лагер "Нусейрат" се води "интензивен израелски артилерийски обстрел". Съобщава се също за израелска военна техника в централната част на Газа, като през целия ден там продължават престрелките и въздушните удари. Още: Нетаняху: Израел постепенно ще се откаже от военната помощ на САЩ

В изявление на армията се посочва, че тя, съвместно със службата за вътрешна сигурност "Шин Бет", е предприела операцията с цел "ликвидиране на терористичен тунел западно от "Жълтата линия", представлявал непосредствена и пряка заплаха за войските на Израелските сили за отбрана.

Жълтата линия на Израел

Снимка: Getty

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Това рядко срещано сухопътно навлизане се случва на фона на избори в Израел, които не доведоха до категоричен резултат, докато Гади Айзенкот от опозицията се опитва да състави правителство без досегашния министър-председател Бенямин Нетаняху - политик, който изгради имиджа си върху обещанието да гарантира сигурността на Израел.

"Жълтата линия", установена от Израел след началото на настоящото примирие през октомври 2025 г., разделя районите, контролирани от Израел, от тези под контрола на "Хамас". Според израелските военни, те контролират над 60 процента от палестинската територия. Говорител на армията заяви пред АФП в сряда вечерта, че операцията все още продължава.

Жители на засегнатите райони споделиха пред АФП, че са напуснали домовете си, като за много от тях това е поредно бягство.

Освен това, според службата за гражданска защита в Газа, трима палестинци са загинали, а други са били ранени при три отделни удара с израелски дронове в сряда.

Към момента не е ясно дали тези три атаки са свързани със сухопътната операция. От израелската армия съобщиха за АФП, че при първите два удара са били взети на прицел "терористи", като същевременно заявиха, че нямат информация за третата атака.

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