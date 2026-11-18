Испански съд започна официално разследване срещу 83-годишния певец Хулио Иглесиас по обвинения в сексуално насилие, посегателство и унизително отношение към две бивши служителки, съобщава GB News. Двете жени са работили в имотите на музиканта на Бахамите и в Доминиканската република. По думите им там била създадена работна среда, белязана от принуда, заплахи и насилие, предаде Page Six.

Една от жалбоподателките, представена с псевдонима Ребека, твърди, че певецът редовно я викал в стаята си в края на всеки работен ден. По това време той бил на 77 години. „Той ме използваше почти всяка вечер. Чувствах се като предмет, като робиня“, разказва тя пред испанските издания elDiario.es и Univision Noticias.

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Втората жена, известна с името Лаура, твърди, че Иглесиас я целувал по устата и опипвал гърдите ѝ без нейното съгласие. И двете жени са работили в карибските имоти на певеца през 2021 г.

След като обвиненията станаха публични през януари, Хулио Иглесиас категорично ги отхвърли в публикация в Instagram. „С дълбока тъга реагирам на обвиненията, отправени от две жени, които преди са работили в дома ми. Отричам да съм упражнявал насилие, принуждавал или проявявал неуважение към която и да е жена. Тези обвинения са напълно неверни и ми причиняват голяма болка“, написа той.

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„Никога не съм се сблъсквал с подобна злонамереност, но все още имам сили да гарантирам, че хората ще научат цялата истина, и да защитя достойнството си пред лицето на толкова сериозна обида“, добави певецът.

Двете бивши служителки подадоха жалба във Върховния наказателен съд на Испания през януари. Първоначално прокуратурата прекрати разглеждането на случая с аргумента, че испанските власти нямат юрисдикция, тъй като предполагаемите посегателства са извършени в чужбина. Според прокурорите жените е трябвало да потърсят правата си в Доминиканската република или на Бахамите.

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През октомври обаче прокуратурата промени позицията си и препоръча Испания да разследва твърденията. Съдия Пиня прие случая и разпореди проверка на предполагаемите престъпления. Двете жени са призовани да дадат показания лично на 3 февруари.

Обвиненията излязоха наяве след тригодишно съвместно разследване на испанското издание elDiario.es и Univision Noticias. Журналистите са събрали свидетелства на общо 15 бивши служители на певеца, работили за него в периода от края на 90-те години до 2023 г. Според разследването Иглесиас е нареждал на някои от служителките си да се подлагат на изследвания за полово предавани инфекции.

Кой е Хулио Иглесиас?

Хулио Иглесиас е сред най-успешните изпълнители в историята на латиноамериканската музика. Той издава дебютния си албум през 1969 г., а популярността му нараства значително през 70-те и 80-те години. Сред най-известните му песни са „Hey!“, „Begin the Beguine“ и „Crazy“. През 1984 г. певецът пробива и на американския музикален пазар с албума „1100 Bel Air Place“. В него е включен дуетът му с Уили Нелсън „To All the Girls I've Loved Before“, отличен с награда „Грами“.

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Хулио Иглесиас е баща на осем деца, сред които е и световноизвестният певец Енрике Иглесиас, който тръгва по стъпките на баща си и започва музикалната си кариера в средата на 90-те години. Двамата също се нареждат сред най-продаваните латино изпълнители.

Енрике Иглесиас – синът, който последва музикалните стъпки на баща си

Енрике Иглесиас е роден на 8 май 1975 г. в Мадрид и е най-малкият син на испанската музикална звезда Хулио Иглесиас и журналистката Исабел Прейслер. Той започва музикалната си кариера в средата на 90-те години, като първоначално записва песни под псевдоним, за да не разчита на известността на баща си.

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Дебютният му албум „Enrique Iglesias“ излиза през 1995 г. и бързо му носи международна популярност. Сред най-големите му хитове са „Bailamos“, „Hero“, „Escape“ и „Bailando“. През годините той се утвърждава като един от най-успешните латино изпълнители в света, с милиони продадени албуми и множество музикални отличия. От 2001 г. е във връзка с бившата руска тенисистка Анна Курникова, с която има четири деца.

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