Този месец из руската преса имахме възможност да прочетем какви ли не гръмки заглавия за подготвяната среща в Шънджън, Китай, която всички в Русия очакваха да прекрои света отново подобно на конференцията в Ялта през 1945 г. Имаше много такива заглавия като това по-долу на вестник "Аргументы недели": "Ерата на "Голямата тройка". Защо историческата среща на върха Тръмп-Путин-Си в Шънджън ще промени световния ред".

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Какво обаче се получи в действителност?

От кадрите, които видяхме, впечатленията и изводът се налагат от само себе си - домакинът Си Дзинпин показа на Путин така както само един китаец умее, къде му е мястото - в общи линии сбутан по-встрани, както подобава на васал.

Като се започне от самото пристигане - Си Дзинпин отиде лично да посрещне Доналд Тръмп на летището, но не си направи този труд за Путин. За него изпрати един чиновник - Кай Ци, началникът на Генералния офис на Комунистическата партия на Китай.

Putin was publicly humiliated in China. The Russian dictator was greeted by Cai Qi, head of the General Office of the Chinese Communist Party’s Central Committee. Cai Qi is 20 cm taller than Putin. Putin looked like a vassal. He was shown his place. When President Trump arrived in Shenzhen for the APEC summit, he was personally welcomed by Chinese President Xi Jinping. President Trump received a high-level welcome, unlike China’s ally Putin. This was a clear way for Beijing to signal Russia’s subordinate position in its relationship with China. Russian propagandists and media outlets avoided showing this meeting, airing only footage of his plane landing. — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) November 18, 2026

След това на съвместната официална снимка на срещата на върха на АТИС (Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество) Тръмп бе поставен на почетното място от дясната страна на Си, а Путин бе изместен вляво като между него и Си бе поставена съпругата на китайския президент. Както коментират потребители в социалните мрежи - така се постъпва с наложница, чието място е след законната жена. Физиономията на Путин при това публично унижение бе повече от красноречива.

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Но кулминацията, която бе истински шедьовър на китайската дипломация, дойде по време на гала вечерята, на която Си и Тръмп пристигнаха заедно и продължиха разговора си един до друг докато на Путин бе отредено място встрани в компанията на дамите. Дори съветникът на Путин Юрий Ушаков призна, че Путин и Тръмп не са успели да си поговорят на вечерята, защото са седели на отделни маси.

Снимка: kremlin.ru

Отделно от това, на ключовия тристранен разговор, на който в Русия така много разчитаха и който трябваше да бъде "исторически", се оказва, че ще бъде отделен само един час в утрешния ден.

И като десерт - отделен разговор между Тръмп и Путин няма да се състои. Това потвърди и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков, цитиран от ТАСС.