Американският президент Доналд Тръмп пристигна днес в южния китайски град Шънджън, където ще участва заедно със Си Дзинпин и Владимир Путин във форума на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество (АТИС). Си Дзинпин, който рядко посреща световни лидери, пристигна на летището, когато Тръмп слизаше от самолета си. Така той върна жеста на внимание, който Тръмп му направи по време на посещението му в САЩ през септември тази година, пише Франс прес.

Форумът на АТИС, който започва днес, е от второстепенно значение, тъй като най-важна ще е историческата тристранна среща между Тръмп, Си и Путин утре в 14:30 ч. местно време (08:30 ч. българско време).

Путин пристигна още снощи и вече проведе работна среща със Си, продължила повече от два часа. Двамата са обсъдили сътрудничеството в области като енергетиката, изкуствения интелект и финансите. В по-тесен кръг те са говорили за външна политика, в това число войната в Украйна и проблемите на Корейския полуостров, съобщи Кремъл.

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Снимки: kremlin.ru

Предстоящата тристранна среща кара светът да прави аналогии с Ялтенската конференция от 1945 г., когато лидерите на Съветския съюз, Великобритания и САЩ разделят европейския континент на сфери на влияние и така създават предпоставките за началото на Студената война. Ситуацията сега обаче е различна и много експерти са скептични, че може да доведе до конкретни резултати. Въпреки това Владимир Путин заяви, че очаква "големи ползи" от събитието.

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Дневният ред на тристранната среща засега не е ясен. Китай не оповести темите, които ще бъдат обсъдени и изтъкна единствено, че срещата ще бъде посветена на "световния мир" и на "стратегическата стабилност между великите сили". Тръмп заяви, че ще засегне въпросите, свързани с ядреното разоръжаване и войната в Иран, но в понеделник уточни, че Украйна също ще е на дневен ред.

Кремъл пък отбеляза, че тристранната среща черпи вдъхновение от духа на взаимно разбирателство, обединявал САЩ, Русия и Китай като съюзници по време на Втората световна война. "Трудно е да се даде друга оценка на значението и символизма на тази среща, тъй като това е първият контакт в такъв формат. Решено бе срещата да бъде организирана, като се има предвид взаимното разбирателство и съюзните отношения на нашите страни по време на Втората световна война, както и нашето сътрудничество при създаването на ООН", заяви съветникът на Путин Юрий Ушаков.

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Тръмп внесе допълнителна неяснота преди събитието, като заяви, че е възможно да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен-ун. Държавният секретар на САЩ Марко Рубио отказа да потвърди дали подобна среща действително ще се състои.

Снимки: kremlin.ru

Тръмп се стреми да извлече дипломатически ползи от срещата на форума на АТИС, които биха накарали обществеността да забрави за съкрушителното му поражение на междинните избори в САЩ, отбелязва АФП. Си Дзинпин от своя страна се стреми да затвърди позицията на Китай като незаменим фактор на международната политическа сцена. За Путин срещата е от голямо значение, тъй като тя ще подкрепи тезата, че Русия, която търпи неуспехи на фронта в Украйна и е подложена на многобройни икономически санкции, все още запазва статута си на "велика сила". Вчера обаче Путинска Русия претърпя нов сериозен удар от Украйна, която нанесе тежки поражения по Кримския мост - атака, която е повече от символична точно преди срещата.

Ушаков също така заяви пред придворния кремълски журналист Павел Зарубин, че Тръмп и Путин биха могли да разговарят още тази вечер. "Решено е, че те ще се срещнат може би още тази вечер по време на гала вечерята, ако на нея се съберат всички лидери. Те ще се срещнат задължително на пленарното заседание на срещата на върха на АТИС и веднага след като то приключи", допълни Ушаков.