На 17 ноември президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще се срещне на четири очи с руския диктатор Владимир Путин в Китай, ако се появи такава възможност. Двамата лидери се готвят да присъстват на срещата на върха на Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в Шънджън. Ясно е, че Тръмп ще се види с Путин и с китайския президент Си Дзинпин, но спекулациите за възможна двустранна среща се засилиха, след като президентите на САЩ и Русия потвърдиха, че ще присъстват на събитието на 19 ноември.
Двустранна или не, това ще е втората лична среща на Тръмп с Путин по време на втория мандат на републиканеца в Белия дом. Последната им се състоя в Анкъридж, щата Аляска, на 15 август 2025 г.
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„Не знам, но бих го направил (бих се срещнал с Путин - бел. ред.). Ако има възможност, бих го направил“, отговори Тръмп на конкретен пред репортери във Филипините, където пристигна днес в навечерието на голямото събитие.
🇺🇸 BREAKING: Trump wants a one-on-one meeting with Putin The US president made the remark while answering reporters' questions in the Philippines. Journalists asked whether he would hold a bilateral meeting with Vladimir Putin. “I don't know, but I'd like to. If it's possible, I would do it,” the White House chief said. Trump is scheduled to hold a trilateral meeting with Putin and Xi Jinping in Shenzhen on November 19. Separate talks with the Chinese leader were also on the US president's agenda. Do you think Trump will find room in his schedule for a one-on-one with Putin?— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026
Тръмп ще присъства на среща на лидерите от Quad - САЩ, Япония, Австралия и Индия, както и на специална среща на върха между САЩ и АСЕАН - Асоциацията на страните от Югоизточна Азия.
Trump arrives in the Philippines for Quad and ASEAN summits The US president landed in Manila, where he was greeted by officials. During the welcoming ceremony, a child handed Trump American and Philippine flags. He waved them for the cameras before boarding a helicopter. Trump is set to attend a meeting of the Quad leaders — the US, Japan, Australia, and India — as well as a special US-ASEAN summit. His Asia tour also includes the APEC forum in Shenzhen and a highly anticipated trilateral meeting with the leaders of China and Russia.— NEXTA (@nexta_tv) November 17, 2026
Американски официални лица заявиха, че тристранните разговори със Си и Путин след това ще се съсредоточат върху неразпространението на ядрено оръжие. Според официални източници Тръмп планира да обсъди и войната в Иран, но не и войната в Украйна.
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Украйна с остри критики
Киев разкритикува предложението за тристранна среща на върха. „Тристранна среща между лидерите на Украйна, САЩ и Русия би могла да спомогне за по-скорошното прекратяване на войната“, заяви външният министър Андрий Сибиха в X. Но, по думите му, тристранна среща между лидерите на Русия, Китай и САЩ би имала точно обратния ефект: "би насърчила Путин да продължи тази война".
Очакваната среща идва на фона на засилващите се дипломатически усилия за прекратяване на руската война срещу Украйна. Неотдавнашните преговори в Абу Даби между Киев, Москва и Вашингтон приключиха обаче без пробив по отношение на примирие или мирно споразумение - само с обещание за мащабна размяна на военнопленници между двете воюващи държави.
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