Германия и Австрия настояват собствеността върху китайската платформа TikTok да бъде прехвърлена в европейски ръце с цел защита на личните данни, укрепване на технологичния суверенитет на Европа и ограничаване на „явната заплаха за демократичното ни общество“, която представлява платформата.

Съвместното предложение на високопоставени представители на правителствата на двете страни беше обявено днес, 18 ноември. То идва след като миналата година американският президент Доналд Тръмп наложи отделянето на дейността на TikTok в САЩ в самостоятелна американска компания, в която първоначалният собственик – базираната в Пекин ByteDance – запази около една пета от собствеността.

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Първоначалните усилия на Тръмп за забрана на TikTok, последвани от разделянето на дейността му, бяха мотивирани с опасения за националната сигурност. Сега Берлин и Виена предприемат сходен подход, съобщи „Политико“. С 200 милиона потребители в ЕС TikTok е „централен участник със значително влияние върху формирането на общественото мнение и социалното участие“, заявиха в съвместно изявление германският министър на културата и медиите Волфрам Ваймер и австрийският държавен секретар по цифровизацията Александър Прьол, предаде БГНЕС.

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Ролята на платформата по време на избори е обект на разследване съгласно европейския Законодателен акт за цифровите услуги (DSA). Регулаторните органи също така са глобявали компанията за изпращане на данни на европейски потребители в Китай в нарушение на правилата за защита на личните данни.

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Министрите определят TikTok като „видима заплаха за нашето демократично общество“ и твърдят, че „трайното решение трябва да започне от източника на заплахата за Европа – китайската компания майка ByteDance, обвързаността ѝ с китайските интереси и произтичащата от това постоянна неяснота относно възможността китайската държава да получава достъп до данните на милиони европейски потребители“.

Изявлението беше направено в навечерието на срещата на министрите на културата на ЕС, която ще се проведе на 19 ноември в Брюксел. Ваймер и Прьол призоваха останалите държави членки да се присъединят към инициативата им, но не уточниха как би изглеждала новата структура на собственост.

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Медийната група Axel Springer, собственик на „Политико“, заяви, че би подкрепила всяка инициатива за поставяне на TikTok под европейски контрол. Това стана след съобщения, че медийният конгломерат проучва възможността да придобие дял в социалната платформа.