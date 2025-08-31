Путин отиде в Китай, но Си Дзинпин първо се срещна с друг

Руският лидер Владимир Путин вече пристигна в северния китайския град Тянцзин за срещата на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), предаде БТА. Самата среща започва днес, 31 август. Днес започва и четиридневното посещение в Китай на Путин.

Съветникът на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков отбеляза, че толкова дълга визита в чужда страна е необикновено и доста рядко събитие, предаде ТАСС.

Днес и утре Путин ще бъде в Тянзцин за срещата на ШОС, а на 2 и 3 септември ще бъде в Пекин. На 2 септември се планира да има руско-китайски преговори, а на 3 септември Путин ще присъства на военен парад, посветен на края на Втората световна война.

Още: Китай и Русия тихо изграждат съперник на НАТО

Очаква се китайският президент Си Дзинпин да произнесе няколко речи и да направи обявления. Планирана е също съвместна декларация на лидерите от ШОС, които са поканени от Си на банкет. Първият ден от срещата е предвиден за индивидуални разговори.

Сред участниците в срещата ще са още индийският премиер Нарендра Моди, иранският президент Масуд Пезешкиан и турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Моди вече съобщи, че е говорил с украинския президент Володимир Зеленски преди срещата на ШОС. "Обменихме мнения за продължаващата война, нейния хуманитарен аспект и усилията за възстановяване на мира и стабилността. Индия предлага пълната си подкрепа за всички усилия, насочени към тази цел", каза индийският премиер, който вероятно ще се срещне с Путин в Китай.

Зеленски от своя страна заяви, че е провел "продуктивен и важен разговор" с индийския премиер, по време на който е потвърдил желанието на Украйна да организира среща с Владимир Путин. "Индия е готова да положи необходимите усилия и да изпрати подходящ сигнал към Русия и други лидери по време на срещите в рамките на срещата на върха", заяви той в профила си в социалната мрежа "Х".

Първата среща на Си

Китайският лидер Си Цзинпин вече проведе първа индивидуална среща в Тянцзин - с беларуския диктатор Александър Лукашенко, предаде беларуската новинарска агенция БЕЛТА. Двамата лидери отделиха специално внимание на въпросите на двустранното сътрудничество.

Още: Изтокът зове за мир, но иска нов световен ред

През 2022 година Минск и Пекин се споразумяха за всеобхватно стратегическо партньорство помежду си, припомня беларуската агенция. Лукашенко отбеляза, че по много въпроси Беларус се учи от Китай, и че между двете страни няма никакви проблеми или разногласия. "Ако трябва да се съгласува даден въпрос, да се вземе съвместно решение, да се подкрепим един друг, е достатъчен един телефонен разговор", каза още Лукашенко.

За последно Лукашенко беше в Пекин в началото на юни тази година.