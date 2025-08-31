Войната в Украйна:

Путин отиде в Китай, но Си Дзинпин първо се срещна с друг

31 август 2025, 07:37 часа 421 прочитания 0 коментара
Путин отиде в Китай, но Си Дзинпин първо се срещна с друг

Руският лидер Владимир Путин вече пристигна в северния китайския град Тянцзин за срещата на лидерите на страните от Шанхайската организация за сътрудничество (ШОС), предаде БТА. Самата среща започва днес, 31 август. Днес започва и четиридневното посещение в Китай на Путин.

Съветникът на руския президент по международните въпроси Юрий Ушаков отбеляза, че толкова дълга визита в чужда страна е необикновено и доста рядко събитие, предаде ТАСС.

Днес и утре Путин ще бъде в Тянзцин за срещата на ШОС, а на 2 и 3 септември ще бъде в Пекин. На 2 септември се планира да има руско-китайски преговори, а на 3 септември Путин ще присъства на военен парад, посветен на края на Втората световна война.

Още: Китай и Русия тихо изграждат съперник на НАТО

Очаква се китайският президент Си Дзинпин да произнесе няколко речи и да направи обявления. Планирана е също съвместна декларация на лидерите от ШОС, които са поканени от Си на банкет. Първият ден от срещата е предвиден за индивидуални разговори.

Сред участниците в срещата ще са още индийският премиер Нарендра Моди, иранският президент Масуд Пезешкиан и турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Моди вече съобщи, че е говорил с украинския президент Володимир Зеленски преди срещата на ШОС. "Обменихме мнения за продължаващата война, нейния хуманитарен аспект и усилията за възстановяване на мира и стабилността. Индия предлага пълната си подкрепа за всички усилия, насочени към тази цел", каза индийският премиер, който вероятно ще се срещне с Путин в Китай.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Зеленски от своя страна заяви, че е провел "продуктивен и важен разговор" с индийския премиер, по време на който е потвърдил желанието на Украйна да организира среща с Владимир Путин. "Индия е готова да положи необходимите усилия и да изпрати подходящ сигнал към Русия и други лидери по време на срещите в рамките на срещата на върха", заяви той в профила си в социалната мрежа "Х".

Първата среща на Си

Китайският лидер Си Цзинпин вече проведе първа индивидуална среща в Тянцзин - с беларуския диктатор Александър Лукашенко, предаде беларуската новинарска агенция БЕЛТА. Двамата лидери отделиха специално внимание на въпросите на двустранното сътрудничество.

Още: Изтокът зове за мир, но иска нов световен ред

През 2022 година Минск и Пекин се споразумяха за всеобхватно стратегическо партньорство помежду си, припомня беларуската агенция. Лукашенко отбеляза, че по много въпроси Беларус се учи от Китай, и че между двете страни няма никакви проблеми или разногласия. "Ако трябва да се съгласува даден въпрос, да се вземе съвместно решение, да се подкрепим един друг, е достатъчен един телефонен разговор", каза още Лукашенко.

За последно Лукашенко беше в Пекин в началото на юни тази година.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Александър Лукашенко Владимир Путин Си Дзинпин Шанхайска организация за сътрудничество
Още от Азия
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес