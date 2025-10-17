СЗО: Инфекциозните заболявания в Газа излизат извън контрол, здравеопазване там няма

Световната здравна организация (СЗО) предупреди, че инфекциозните заболявания „излизат извън контрол“ в Ивицата Газа, като само 13 от 36-те болници на палестинската територия функционират, и то частично. Споразумението за прекратяване на огъня между Израел и "Хамас" даде надежда, че след две години война палестинците в анклава най-накрая ще получат животоспасяваща помощ и здравни грижи, но регионалният директор на здравната организация на ООН Ханан Балхи предупреди, че предизвикателствата са „невъобразими“.

Още: Хуманитарна помощ в Газа: Израел отвори "Рафах"

Болниците в Газа работят частично, самите лекари са изправени пред глад

„Дали става дума за менингит, диария или респираторни заболявания, ние говорим за огромно количество работа“, заяви тя от Кайро, цитиран от AFP.

„Нуждаем се от повече гориво, за да влезем в Газа, нуждаем се от повече храна, повече медицинско оборудване, лекарства, медицински сестри, лекари“, добави Балхи, повтаряйки исканията на международните лидери, отправяни към Израел, а именно страната да позволи значително увеличение на помощта за Ивицата Газа.

Още: Хората в Газа: изправени пред руини и неясно бъдеще

Данните на СЗО показват, че в град Газа – основният център на територията – има само осем здравни заведения, всички от които функционират частично.

Организацията твърди, че болниците, които все още работят, страдат от остра липса на медицински персонал, който сам е изправен пред глад и пред безмилостната офанзива на Израел, която е отнела живота на близо 68 000 души (според Министерството на здравеопазването на територията, управлявана от "Хамас"). ООН счита тези числа за надеждни.

Още: Самата израелска армия разкрива: огромен процент от жертвите в Газа са цивилни

Снимка: Getty Images

За Балхи, когато хората говорят за възстановяване на разрушените болници в Газа, „въпросът е колко от тях могат да бъдат рехабилитирани и колко трябва да бъдат построени наново“. „Става дума за милиарди долари и за десетилетия работа“, каза тя, след като здравеопазването в територията беше на практика разрушено.

Още: Защо Египет е важен за плана на Тръмп за Газа: Анализ

Над 800 атаки по болници в Ивицата Газа от 7 октомври 2023 г.

Според данни на ООН, откакто на 7 октомври 2023 г. "Хамас" нападна Израел, което предизвика войната, здравните заведения в Ивицата Газа са претърпели над 800 атаки. ООН съобщава, че близо 42 000 души са с травми, променили живота им, като една четвърт от тях са деца.

„От здравната система е останало много малко. Има деца, родени през последните две години, много от които, предполагам, не са получили нито една доза ваксина", смята Балхи.

Още: Анализ: Новата война в Газа чука на вратата, и то не с основна роля на Израел

Балхи призова пациентите да могат отново да „имат достъп до Западния бряг и Йерусалим, за да могат да получат грижи, които са на разположение в близост" - това е мястото, където преди са ходили. Израел строго ограничи разрешителните за палестинците да напускат Газа по време на войната, което прави медицинската евакуация почти невъзможна.

От друга страна, според СЗО, нуждите от психично здраве са се удвоили сред повече от два милиона палестинци, които са затворени на малка територия и са изправени пред бомбардировки от две години. Над един милион души се нуждаят от „спешна помощ“, но наличните грижи са крайно недостатъчни.

„Наистина се надяваме, че мирът ще бъде напълно запазен, за да можем да започнем“, каза Балхи, цитирана от France24.

Още: "Работата не е свършена": Тръмп обяви началото на втория етап от плана му за Газа