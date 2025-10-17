Изпразниха града, за да му угодят: Президентът на Иран кара колело (ВИДЕО)

Въпреки религиозно-авторитарния режим, съчетаващ в себе си теокрация, както и честите публични смъртни присъди, един човек в Иран си позволи миг щастие и се върна може би в детството, като подкара колело. Става въпрос за президента на страната Масуд Пезешкиан. За целта обаче град Исфахан беше изпразнен, а той заобиколен от бодигардове, принудени да тичат след него, научаваме от материал на Al Arabiya. Президентът беше в костюм и караше колело на средата на булевардите, като метеорологичната обстановка също беше на негова страна и велопоходът му изглеждаше приятен.

🇮🇷 Iranian President Masoud Pezeshkian rode a bicycle through the empty streets of a city, surrounded by a crowd of bodyguards forced to run after him. pic.twitter.com/wvaKlMRwnF — Visegrád 24 (@visegrad24) October 16, 2025

Не всеки може да си го позволи в Иран

Не всеки изглежда може да кара така спокойно колело в Иран. Припомняме, че през юни френско-германския гражданин Ленарт Монтерлос беше арестуван в Бандар-е Абас (Южен Иран), докато пътуваше из страната с велосипед, насред конфликт между Иран, от едната страна, и Израел и Съединените щати, от другата. След тази „дванадесетдневна война“ Ислямската република, силно засегната, започна издирване на предполагаеми колаборационисти на еврейската държава. През есента иранската съдебна система обяви „оправдателната присъда“ на 19-годишния велосипедист, който беше арестуван в Иран за „шпионаж“ – обвинение, което никога не е било официално уточнено от властите, съобщи наскоро френският уважаван всекидневник Le Monde. ОЩЕ: "Шпионин" на колело: 19-годишен европеец се размина без присъда в Иран