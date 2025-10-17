Войната в Украйна:

Изпразниха града, за да му угодят: Президентът на Иран кара колело (ВИДЕО)

17 октомври 2025, 13:22 часа 636 прочитания 0 коментара
Изпразниха града, за да му угодят: Президентът на Иран кара колело (ВИДЕО)

Въпреки религиозно-авторитарния режим, съчетаващ в себе си теокрация, както и честите публични смъртни присъди, един човек в Иран си позволи миг щастие и се върна може би в детството, като подкара колело. Става въпрос за президента на страната Масуд Пезешкиан. За целта обаче град Исфахан беше изпразнен, а той заобиколен от бодигардове, принудени да тичат след него, научаваме от материал на Al Arabiya. Президентът беше в костюм и караше колело на средата на булевардите, като метеорологичната обстановка също беше на негова страна и велопоходът му изглеждаше приятен. 

Не всеки може да си го позволи в Иран

Не всеки изглежда може да кара така спокойно колело в Иран. Припомняме, че през юни френско-германския гражданин Ленарт Монтерлос беше арестуван в Бандар-е Абас (Южен Иран), докато пътуваше из страната с велосипед, насред конфликт между Иран, от едната страна, и Израел и Съединените щати, от другата. След тази „дванадесетдневна война“ Ислямската република, силно засегната, започна издирване на предполагаеми колаборационисти на еврейската държава. През есента иранската съдебна система обяви „оправдателната присъда“ на 19-годишния велосипедист, който беше арестуван в Иран за „шпионаж“ – обвинение, което никога не е било официално уточнено от властите, съобщи наскоро френският уважаван всекидневник Le Monde. ОЩЕ: "Шпионин" на колело: 19-годишен европеец се размина без присъда в Иран

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Колело Иран Масуд Пезешкиан
Още от Азия
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес