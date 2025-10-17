Войната в Украйна:

Мексико с нов посланик в Турция

17 октомври 2025, 17:48 часа 144 прочитания 0 коментара
Турският президент Реджеп Тайип Ердоган прие в четвъртък акредитивни писма от новоназначените посланици в Анкара, съобщи Анадолската агенция. Новите посланици са от Мекиско, Египет, Шри Ланка и Литва. 

Ердоган отделно приветства Франсиско Хавиер Диас Де Леон от Мексико от Мексико, Ваел Ибрахим Али Бадави ел-Шейх от Египет, Нилука Кадуругамува от Шри Ланка и Мариус Януконис от Литва.

След като новите пратеници връчиха пълномощията си, бяха направени снимки за спомен. ОЩЕ: Американският посланик в Гърция е на път

 

 

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Турция Мексико Посланици информация 2025
