Мексико с нов посланик в Турция

Турският президент Реджеп Тайип Ердоган прие в четвъртък акредитивни писма от новоназначените посланици в Анкара, съобщи Анадолската агенция. Новите посланици са от Мекиско, Египет, Шри Ланка и Литва.

Ердоган отделно приветства Франсиско Хавиер Диас Де Леон от Мексико от Мексико, Ваел Ибрахим Али Бадави ел-Шейх от Египет, Нилука Кадуругамува от Шри Ланка и Мариус Януконис от Литва.

След като новите пратеници връчиха пълномощията си, бяха направени снимки за спомен.