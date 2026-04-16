Първа крачка към мир? Иран обяви, че е готов да пропуска кораби през Ормузкия проток

Иран е готов да обмисли разрешаването на свободното преминаване на кораби през оманската страна на Ормузкия проток без риск от нападение, като част от предложенията, които е предложил в преговорите със Съединените щати. Разрешението ще бъде дадено при условие че бъде сключена сделка за предотвратяване на подновяване на конфликта, съобщи за Ройтерс източник, свързан с Техеран.

Американско-израелската война с Иран доведе до най-голямото прекъсване на световните доставки на петрол и газ поради прекъсването от страна на Иран на трафика през пролива, през който преминават около 20% от световните потоци от петрол и втечнен природен газ. Стотици танкери и други кораби, както и 20 000 моряци, са блокирани в Персийския залив от началото на войната на 28 февруари. Двуседмично прекратяване на огъня влезе в сила на 8 април, а президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че войната е близо до края си, но контролът над Ормузкия проток остава ключов въпрос в преговорите.

Източникът, който е поискал анонимност поради чувствителността на въпроса, заяви, че Иран би могъл да е готов да позволи на корабите да използват другата страна на тесния проток в омански води без никакви пречки от Техеран. Източникът не уточни дали Иран ще се съгласи да разчисти евентуално поставените мини в този воден участък или дали на всички кораби – дори на тези, свързани с Израел – ще бъде разрешено свободно преминаване. Но източникът добави, че предложението зависи от това дали Вашингтон е готов да отговори на исканията на Техеран, условие, което е от основно значение за всеки потенциален пробив с Ормузкия проток.

Белият дом не отговори веднага на искането за коментар. Министерството на външните работи на Иран също не беше веднага на разположение за коментар. Западен източник от службите за сигурност заяви, че предложението корабите да преминават безпрепятствено през оманските води е било в процес на разработка, въпреки че не е ясно дали все още е имало отговор от Вашингтон.

Проливът – водна ивица с ширина само 34 километра (21 мили) между Иран и Оман, осигурява преминаване от Персийския залив до Индийския океан и е основен маршрут за енергийни доставки от Близкия изток и други жизненоважни стоки, включително торове. Предложението би било първата видима стъпка от страна на Техеран да се откаже от по-войнствените идеи, изразени през последните седмици, които включваха таксуване на корабите за преминаване през международния воден път и налагане на суверенитет върху пролива – възприемани от световната корабоплавателна индустрия като безпрецедентни едностранни стъпки в нарушение на морските конвенции. Страните-членки на Международната морска организация на ООН, на среща в Лондон тази седмица, отхвърлиха идеята за налагане на такса от Иран на корабите, използващи пролива, което според тях би „създало опасен прецедент“.

Предложението на Иран би било и първата стъпка към възстановяване на статуквото по отношение на плаването през пролива, което беше в сила от десетилетия въпреки периодичните конфискации от страна на Иран на кораби, пресичащи водния път. Така наречената схема за двупосочно разделяне на движението, приета от корабоплавателната агенция на ООН през 1968 г. със съгласието на страните в региона, създаде настоящата система за маршрутизиране на корабите, която разделя плавателните коридори през иранските и оманските води.

Американските военни заявиха в сряда, че силите им са спрели напълно икономическата търговия, влизаща и излизаща от Иран по море, и са постигнали „морско превъзходство“ в Близкия изток, след като в понеделник наложиха блокада на петролните кораби, напускащи иранските пристанища. По-широкият корабен трафик остава приглушен от 28 февруари.

По-рано в сряда иранските военни предупредиха, че ще блокират търговията през Червено море, както и през Персийския залив и Оманското море, ако военноморската блокада на САЩ продължи. Министрите на финансите от почти дузина държави, водени от Обединеното кралство, призоваха САЩ, Израел и Иран да изпълнят изцяло споразумението за прекратяване на огъня и заявиха, че конфликтът ще окаже натиск върху световната икономика и пазари, дори ако бъде разрешен скоро.